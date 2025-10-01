本拠地でレッズとWCS初戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席に先頭打者弾を放った。

2年連続世界一へ、大谷が豪快に号砲を鳴らした。

WCS初戦のレッズ戦の初回、相手先発グリーンが投じた100マイルの剛速球をとらえた。打球は右翼スタンドへ一直線だ。打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）。超弾丸の先頭打者弾にドジャースタジアムは熱狂に包まれた。

もちろん、日本のファンも歓喜爆発。Xには「ポストシーズン 1打席目から大谷ホームラン！カッコよすぎだろ！！！」「いきなりホームランはエグいよ、、、」「大谷翔平魅せるねぇ！」「大谷たまんねえ 全てが伝説」「いきなりのホームラン！ 凄過ぎる」「大谷翔平バケモンやん、、打球見えへんかった」「カメラも追えてません 大谷翔平への褒め言葉がもう見つかりません」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）