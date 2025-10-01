ソーラーランタンが「BioLite」ブランドに統一！MPOWERD

エム・シー・エム・ジャパン株式会社が輸入総代理店を務める米国のソーラー充電式LEDランタンブランド「MPOWERD(エムパワード)」

2025年10月15日(水)より日本国内においてブランドを「BioLite」に統一し、商品名を変更して順次展開することを発表しました。

これは、アウトドアギアメーカーのBioLite社によるMPOWERD社の買収を受けたもので、両ブランドの強みを活かした製品展開が期待されます。

MPOWERD ソーラーランタンが「BioLite」ブランドに統一

再生可能エネルギーを活用したアウトドア・防災用品を開発する「BioLite」社と、軽量・防水のポータブルソーラーランタンを展開してきた「MPOWERD」社。

今回のブランド統一により、両社の技術力を融合し、アウトドアと防災の両分野でさらなる製品展開が推進されます。

日本市場においても、より幅広い製品ラインナップで再生可能エネルギー製品の普及を加速させていきます。

商品名の変更について

これまでの「MPOWERD」製品は、今後「BioLite」ブランドのもと、以下の新しい商品名で展開されます。

・(旧) MPOWERD アウトドア2.0 → (新) BioLite エムパワード クリア

・(旧) MPOWERD エマージ＋USB → (新) BioLite エムパワード エマージェンシー

・(旧) MPOWERD アウトドア2.0Pro → (新) BioLite エムパワード 150

・(旧) MPOWERD ベース → (新) BioLite エмpawa-do 360

・(旧) MPOWERD コア → (新) BioLite エムパワード ソーラー フレックスライト

2025年10月15日より第一弾として2製品が発売され、その後順次その他モデルが展開される予定です。

BioLite エмpawa-do クリア

価格：4,400円(税込)

発売日：2025年10月15日(水)

特徴：

・ソーラー充電(約7時間)／USB充電(約3〜4時間)の2種類に対応

・最大75ルーメン、連続点灯約24時間

・直径12.7cm／重量約135g、小型軽量で持ち運びやすい

・防水仕様でアウトドアから日常まで幅広く活用可能

BioLite エムパワード エマージェンシー

価格：3,300円(税込)

発売日：2025年10月15日(水)

特徴：

・ソーラー充電(約8時間)／USB充電(約2〜3時間)の2種類に対応

・赤と白のS.O.S点灯モードを搭載し、災害時に有効

・小型軽量(直径10.2cm／重量約79g)で携帯に便利

・防水仕様で屋外・災害時でも安心

世界的に評価の高い2つのブランドが一つになることで、アウトドアシーンや防災対策において、より信頼性が高く革新的な製品が今後も期待できます。

空気で膨らむ手軽さはそのままに、ブランドを刷新して登場するソーラーランタンに注目です。

「BioLite」ブランドとして新たに登場する、エムパワードのソーラーランタンの紹介でした。

