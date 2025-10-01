仕事運から恋愛運まで赤裸々に！『おとばん!!!』お見送り芸人しんいち＆ラランド・ニシダ 霊視鑑定回

スギちゃん、お見送り芸人しんいちさんがMCを務める情報バラエティ番組『おとばん!!!』に、今月のマンスリーゲストとして「ラランド・ニシダ」さんが登場！

“クズ芸人2トップ”としても知られる『お見送り芸人しんいち』さんと『ラランド・ニシダ』さんが霊視鑑定に挑戦した放送回が、公式YouTubeチャンネルにて見逃し配信中です。

情報バラエティ番組『おとばん!!!』お見送り芸人しんいち＆ラランド・ニシダ 霊視鑑定回

番組名：『おとばん!!!』

放送日時：毎月第1・3月曜日深夜25時30分〜26時 (テレビ埼玉)

配信日時：放送終了後、月曜日深夜26時(番組公式YouTube)

番組出演者：スギちゃん、お見送り芸人しんいち、真島なおみ、ラランド・ニシダ（マンスリーゲスト）

『おとばん!!!』は、楽しく大人になるためのヒントをお届けする新感覚情報バラエティ。

今旬の人気芸人を毎月ゲストに迎え、大人の心得、贅沢、生き方などワクワクするような体験を発信していく番組です。

クズ芸人2トップの現在と未来を鑑定

今回の放送では、霊視社長・日菜子さんを鑑定師に迎え、『お見送り芸人しんいち』さんと『ラランド・ニシダ』さんの現在と未来を鑑定。

2人のリアルな実情や意外な才能の発見、今後の運勢や気を付けた方がいい事まで、細かく赤裸々に語られます。

気になる仕事運や恋愛運にも注目です。

人気芸人2人の知られざる一面や、衝撃の未来が明らかになるかもしれないドキドキの企画。

YouTubeでいつでも視聴できるので、ファンならずとも必見です。

情報バラエティ番組『おとばん!!!』の霊視鑑定回の紹介でした。

