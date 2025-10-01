シリーズとの組み合わせも楽しめる鮮やかなカラー！レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラのブーケ
没入型の組み立て体験によりクリエイティブなリラックスタイムを提供する「大人レゴ」シリーズ。
「大人レゴ」シリーズから、組み立てても飾っても楽しめる、レゴ(R)ボタニカルの人気製品“枯れないバラのブーケ”に、鮮やかな新色「レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラのブーケ」が新たに発売されます☆
レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラのブーケ
発売日：2025年10月1日（水）
価格：9,280円（税込）
対象年齢：18歳以上
サイズ：（約）高さ32cm
ピース数：789個
販売店舗：レゴ(R)公式オンラインストア、全国のレゴ(R)ストア、レゴランド・ジャパン・リゾート、レゴランド・ディスカバリー・センター東京、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪その他全国のレゴ(R)製品取り扱い店&オンライン店舗など
※取り扱いがない店舗もあります。詳細は各店舗に問合せください
没入型の組み立て体験により、クリエイティブなリラックスタイムを提供する人気製品「レゴ(R)ボタニカル バラのブーケ」から新色「レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラのブーケ」が登場。
「レゴ(R)ボタニカルコレクション」は、レゴ(R)ブロックで美しい自然の草花をリアルに作り上げられる人気シリーズ。
“お手入れ不要”で“枯れないお花”として飾れるほか、組み立てる過程では心を落ち着かせてくれ、ストレス解消のアクティビティとしても楽しめます！
今回新しく登場する「レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラのブーケ」は、鮮やかな色合いと華やかさが特徴。
バラやカスミソウの細やかなディテールを、レゴ(R)ブロックで表現したセット内容です。
バラは満開4輪・五分咲き4輪・つぼみ4輪の計12本。
そこに、可憐な白いカスミソウを4本を組み合わせています。
組み立て説明書は3冊付属し、家族や友だちと一緒に組み立てを楽しむことも可能。
完成したブーケはリビングやオフィスなど、場所を問わず、自然の彩りを添えるホームデコレーションとしても活躍してくれます。
誕生日や恋人との記念日など特別な日には、年齢・性別を問わず喜ばれるギフトにもなる製品です！
また、レゴ(R)ボタニカル コレクションは、他の製品と組み合わればインテリアの幅もより広がります。
2024年に登場した「レゴ(R)ボタニカル バラのブーケ」は、レゴ(R)ボタニカルコレクションの中でも特に人気の高い製品。
「レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラのブーケ」との組み合わせもおすすめです☆
ブーケタイプの他製品をいくつか組み合わせて、お気に入りの花瓶に活ければ、さらに華やかでエレガントなホームデコレーションも！
オリジナリティのあるホームデコレーションを楽しめます。
ブーケタイプの製品は、インテリアグッズとしてはもちろん、特別な日のお祝いや一味違ったユニークな贈り物にもなる存在です☆
レゴ(R)ブロックで作る、枯れないバラのブーケに華やかな新色が登場。
「レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラのブーケ」は、2025年10月1日発売です☆
