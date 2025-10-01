【恋愛占い】10月前半は、何事に対しても視野を広げることを意識すると◎ まーささんが贈る12星座の恋愛運

恋愛運を全文読みたい方はこちらをタップ



未来に向けての基礎固めのとき。焦らずじっくりね



10月前半：おひつじ座さんの恋愛運周囲の人から刺激を受けて「自分も何か始めたい！」という気持ちが高まるかも。ただ、いまのおひつじ座はまだ本格的に新しいことに取り組める状態までは整っていない様子です。周囲も「勢いはあるけど安定していない」状況なので、刺激はもらいつつも行動は焦らないほうがよさそう。

懐かしい関係から新たな出会いまで。対人関係隆盛期



10月前半：おうし座さんの恋愛運バイトや仕事などを通じて新たな刺激を受け、自分の未来に向かってモチベーションが上がる月頭。今は大きな目標を持つには少し不安定な面も多く、現状ではよくわからないこともあるでしょう。同時に、やや懐かしい関係や状況が戻ってきやすそうです。昔の恋人や気になっていた相手、微妙な状況の友人関係との再会の縁があります。そういう相手との関わりの中から、新たに気づきを得られることも多そう。会うきっかけがあれば、積極的に混ざってみて。

今やれることをやる。そういう考え方がいいですね



10月前半：ふたご座さんの恋愛運モチベーションは高いけれど、なかなかうまく動けないと感じる月頭。ただ、今動きにくいのは全体的な流れのせいなので、「ま、そういうこともあるな」と緩めに捉えるのが吉です。また、今のふたご座の恋愛は、本当の気持ちと欲が混ざっていて少しわかりにくい状態かもしれません。でも、おいおいクリアになるので大丈夫です。

恋する自分を思い出し揺れる2週間。学び多めです！



10月前半：かに座さんの恋愛運何となく気分がセンチメンタルに傾きやすい2週間になりそう。過去の思いや不安感、問題に本格的に納得してケリをつける時期ですが、それに飲み込まれすぎない客観的な視点やスタンスを持つことが重要です。

現在の冷静な視点で以前の自分を見る貴重な時期



10月前半：しし座さんの恋愛運対人関係から刺激を受けて前向きな力が湧きやすい月頭です。モチベーションは高くても、今は新しい行動を起こしにくいでしょう。同じころ、日常生活や習慣、自分の健康など、「人生の中でも基盤となる部分」を深く見直す流れに入っています。過去の傷や不安感、疲労感などがそれにあたるかも。もし思い当たるものがあれば、今は自然にそれを消化し解決できるでしょう。

改めて気づく思い。今起こる揺れは必要なものです



10月前半：おとめ座さんの恋愛運おとめ座にとって特別な誰かとのかかわりが再び焦点になる時期でしょう。新しい出会いもありえますが、この流れの中心は「誰かとの大事な関係で、以前はできなかったことを成し遂げる」ということ。このころは社会面に関しても「もっと成長したい、特別な自分になりたい」という思いも強く働きます。そのため、冷静さを保とうとするバランス感覚が働き、良い出会いに対しても警戒心が強めに出るかもしれません。

今は先を急がずに。状況から学ぶこといろいろあるよ



10月前半：てんびん座さんの恋愛運自分のやる気や目的意識は非常に強いものの、「じゃあまず何をする？」という部分がつかみにくく、やや自分を持て余しそうな月頭です。また、改めて自分の才能や技能に気づけるチャンスもあるので、気分を新たに取り組んでみましょう。受け身でいるのはもったいないですよ。

過去の問題は“今の私”が解決する。重要な転機です



10月前半：さそり座さんの恋愛運自分の状況を変え、自分自身も変えたい。そんな規模の大きな挑戦欲が旺盛なさそり座です。少し混乱が強めで、どう行動したらいいのか迷うことも多いかもしれません。それでも月頭は、自分の信念のようなものを改めて感じ取れるでしょう。客観的な自分からの視点としては一理ありますが、あまり悩まないでください。人は揺れながら前に進んでいくものですからね。

全ては未来の自分のため。生活&状況面改変、始動！



10月前半：いて座さんの恋愛運活気があり、それぞれ独自路線に行き周囲に刺激を受けつつも、なかなか自分自身は行動に移しにくい月頭。状況が徐々に変化していて、いて座にとって身近な環境も少しずつ動いているせいかもしれません。今後、恋愛でも将来の夢でも、もっとエネルギーを注ぎたいなら、まずは身近な問題から手を付けるのが得策です。

「人とかかわること」について学び、刺激の多い時期



10月前半：やぎ座さんの恋愛運月頭は社会面で新しい展開があり、やる気が増すとき。今までの自分のやり方やパターンにこだわらず、少しずつ理解を深めていくことが大切です。同じタイミングで活発になるのは対人関係です。以前親しかった相手との縁が戻りやすく、その懐かしい感じにほっこりする場面もありそう。

「自分にとって何が大事か」改めて考えるときかも



10月前半：みずがめ座さんの恋愛運新しい目標やなりたい自分像がはっきりしてくる月頭。まだ学べることや恩恵もあるようです。月頭の段階ではモヤモヤすることもありますが、徐々に理解できるでしょう。

恋愛面の転機。今こそ新たに培った強さを見せて！



10月前半：うお座さんの恋愛運自分の中で「一旦ケリがついている」と思っていた状況や心境が、再び戻ってくる流れにいます。自分はどういう人間か…など、自己評価から恋愛観まで、改めて自分を知り直す時期かもしれません。感情に流されすぎず、客観的な自分の視点も持ち続けてください。感情だけで判断しそうになったら、自分にストップをかけてくださいね。

