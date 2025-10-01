お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（54）が、9歳の次女・茉叶菜さんとのLINEのやり取りを公開した。

【映像】元妻・木下優樹菜さん&娘たちとディズニーを楽しむ家族ショット

元タレントの木下優樹菜さん（37）との離婚後も、13歳の長女・莉々菜さん、9歳の次女・茉叶菜さんと出かけるなど交流が続いている藤本。2025年7月3日は、藤本と木下さんがそれぞれInstagramを更新し、娘たちと東京ディズニーランドを満喫したことを報告。家族ショットを披露すると、「久しぶりのファミリーだったんだね。みんな楽しそう」「良きパパしててステキです。娘ちゃんたちスタイルめっちゃ良い〜」などと多くの反響が寄せられていた。

9歳次女からの突然のLINEを公開

9月29日は、藤本がストーリーズで、次女・茉叶菜さんとのLINEのやり取りを公開。ディズニーストアで販売しているおもちゃのURLを突然送ってきた茉叶菜さんに、藤本が「コレがどうしたんだい？」と送ると、茉叶菜さんが「なんでもない」と返信。藤本は「いや絶対ほしいやんっ」とスクリーンショット上でコメントしている。（『ABEMA NEWS』より）