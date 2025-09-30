とちぎテレビ

１１年前（２０１４年）、宇都宮市の認可外保育施設で乳児が熱中症で死亡した事件をめぐり、市が市議会に提出した外部の有識者による「検証委員会」を設置する条例案の採決が３０日、行われ全会一致で可決されました。

この事件は２０１４年７月、宇都宮市の認可外保育施設で当時生後９カ月だった山口愛美利ちゃんが宿泊保育中に熱中症で死亡したもので市と施設側の対応に問題があったとして双方に賠償責任を求める判決がおととし（２０２３年）確定しています。

再発防止に向けた検証について遺族はこれまで公平性や中立性の観点から検証委員会を完全に独立した第三者で構成することを求めていました。

これを受け市は、検証委員会を設置する方針を決め、８月２６日に開会した市議会に関連する条例案を提出しましたが、その後、遺族から「市と関係性のない委員を選出すること」や「報告書の作成に市が関与しないこと」などを条例に明記すべきと指摘する意見が市議会に寄せられていました。

そのため市は、検証委員会の組織体制をより明確にするため当初の条例案に「市の事務事業と関係性のない委員の選出」や「報告書の作成の主体を検証委員会とすること」などの内容を加えました。

条例案は３０日開かれた常任委員会での審議・承認を経て採決が行われ全会一致で可決されました。

市は早ければ年内にも委員会を開催する方針で委員となる弁護士や医師などの推薦依頼を１０月１日にも県外の団体へ行うということです。