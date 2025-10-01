【うお座】2025年10月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2025年10月の運勢を占います。
【今月のカード：審判（Judgement）／逆位置】
「審判」の逆位置は、もうすぐ物事がはっきりすることを示します。
今月は、あなたが今後大きく飛躍するためのよい話や、提案が舞い込むでしょう。
ただし、意図しないことで少し悩むときもあるかも。人と話して、相手の意見をしっかり参考にすると安心です。
【今月のラッキーカラー：ブルー】
青色は冷静さと判断力を高め、正しい決断や周囲と調和する力をくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
【今月のカード：審判（Judgement）／逆位置】
「審判」の逆位置は、もうすぐ物事がはっきりすることを示します。
今月は、あなたが今後大きく飛躍するためのよい話や、提案が舞い込むでしょう。
ただし、意図しないことで少し悩むときもあるかも。人と話して、相手の意見をしっかり参考にすると安心です。
青色は冷静さと判断力を高め、正しい決断や周囲と調和する力をくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)