2025年10月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「うお座」の今月の運勢を占います。

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2025年10月の運勢を占います。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


【今月のカード：審判（Judgement）／逆位置】
「審判」の逆位置は、もうすぐ物事がはっきりすることを示します。

今月は、あなたが今後大きく飛躍するためのよい話や、提案が舞い込むでしょう。

ただし、意図しないことで少し悩むときもあるかも。人と話して、相手の意見をしっかり参考にすると安心です。

【今月のラッキーカラー：ブルー】
青色は冷静さと判断力を高め、正しい決断や周囲と調和する力をくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)