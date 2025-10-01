2025年10月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「みずがめ座」の今月の運勢を占います。

写真拡大 (全2枚)

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2025年10月の運勢を占います。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


【今月のカード：悪魔（The Devil）／正位置】
「悪魔」の正位置は、欲望や欲求に正直になることを暗示します。

今月は、いつもとは違う文化や趣味に目を向けることで、新しい発見がありそう。

ただし、夢中になりすぎて“沼”にハマり、散財しないように気を付けて。

【今月のラッキーカラー：ゴールド】
金色は活力を高め、趣味を安全に楽しめるように支えてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)