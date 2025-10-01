【みずがめ座】2025年10月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2025年10月の運勢を占います。
【今月のカード：悪魔（The Devil）／正位置】
「悪魔」の正位置は、欲望や欲求に正直になることを暗示します。
今月は、いつもとは違う文化や趣味に目を向けることで、新しい発見がありそう。
ただし、夢中になりすぎて“沼”にハマり、散財しないように気を付けて。
【今月のラッキーカラー：ゴールド】
金色は活力を高め、趣味を安全に楽しめるように支えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
【今月のカード：悪魔（The Devil）／正位置】
「悪魔」の正位置は、欲望や欲求に正直になることを暗示します。
今月は、いつもとは違う文化や趣味に目を向けることで、新しい発見がありそう。
ただし、夢中になりすぎて“沼”にハマり、散財しないように気を付けて。
【今月のラッキーカラー：ゴールド】
金色は活力を高め、趣味を安全に楽しめるように支えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)