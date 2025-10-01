「守備もスピードも頼りない」コンフォートの“居場所”はなかった…32歳左腕も外れる ド軍WCSロースター発表
コンフォートはワイルドカードシリーズのロースターから外れた(C)Getty Images
ドジャースは現地時間9月30日、ワイルドカードシリーズ（WCS）のロースター26人を発表。佐々木朗希も選出され、ブルペン待機する。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「右打者のアレックス・コールはロースター入りを果たし、左打者のキム・ヘソンも入った。彼は最近バットで苦戦しているが、スピードと守備をもたらす」と伝えると、「スピードと守備といえば、ドジャースはコンフォートではなくジャスティン・ディーンをロースターに選んだ。ディーンは外野の守備固めとしての可能性があり、ベンチからプラスとなるスピードを加える」と紹介した。
今回、マイケル・コンフォートが外れ、守備固めと代走として活躍が期待されるジャスティン・ディーンをロースターに選んだのも大きな特徴だ。
デーブ・ロバーツ監督は「（マックス）マンシーとトミー（エドマン）の（ケガの）状態を考えると、内野手を一人余分に持つこと、そしてさらにウィル・スミスをベンチから使えるようにすることが必要だった。それが、私たちがこの結論に至った経緯の一端だ」と説明している。
同メディアは「ドジャースは、このワイルドカードシリーズでは守備とスピードがより重要であると明確に判断した」とし、「守備もスピードも頼りないコンフォートの居場所はほぼなかった。したがって、ロサンゼルスは試合終盤のオプションとして、ディーンとキムの両方を採用したのだ」と指摘した。
さらに、捕手陣はシーズン終盤に負傷者リスト入りしていたウィル・スミスがロースター入りし、ベン・ロートベット、ダルトン・ラッシングの3人の捕手を帯同させることを決定した。
また、課題のリリーフ陣では、アンソニー・バンダがロースターから外れた。記事では「バンダは65イニングで防御率3.18を記録したが、ロサンゼルスには左腕投手が多くおり、32歳のバンダをロースターに加えないことを決めた」と記した。
「ドジャースは、右投手中心のレッズ打線に対して、バンダの代わりに左投手のタナー・スコット、ジャック・ドレーヤー、ジャスティン・ロブレスキ、アレックス・ベシアに頼る」と伝えている。
