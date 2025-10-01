「守備もスピードも頼りない」コンフォートの“居場所”はなかった…32歳左腕も外れる　ド軍WCSロースター発表

コンフォートはワイルドカードシリーズのロースターから外れた(C)Getty Images

ドジャースは現地時間9月30日、ワイルドカードシリーズ（WCS）のロースター26人を発表。佐々木朗希も選出され、ブルペン待機する。

【動画】コンフォートの本塁打シーン…再び雄姿を見せられるか

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「右打者のアレックス・コールはロースター入りを果たし、左打者のキム・ヘソンも入った。彼は最近バットで苦戦しているが、スピードと守備をもたらす」と伝えると、「スピードと守備といえば、ドジャースはコンフォートではなくジャスティン・ディーンをロースターに選んだ。ディーンは外野の守備固めとしての可能性があり、ベンチからプラスとなるスピードを加える」と紹介した。

今回、マイケル・コンフォートが外れ、守備固めと代走として活躍が期待されるジャスティン・ディーンをロースターに選んだのも大きな特徴だ。

デーブ・ロバーツ監督は「（マックス）マンシーとトミー（エドマン）の（ケガの）状態を考えると、内野手を一人余分に持つこと、そしてさらにウィル・スミスをベンチから使えるようにすることが必要だった。それが、私たちがこの結論に至った経緯の一端だ」と説明している。