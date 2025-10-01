【やぎ座】2025年10月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2025年10月の運勢を占います。
【今月のカード：節制（Temperance）／正位置】
「節制」の正位置は、バランスを保つ意味を持ちます。
今月は、仕事とプライベートの調整がしやすい時期です。
ただし、スケジュール管理を怠ると予定を詰めすぎて焦ることも。時間に余裕を持つ意識が大切です。
【今月のラッキーカラー：ピンク】
ピンクは心を穏やかに整え、バランスを意識した行動をサポートしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
