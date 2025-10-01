「日本の魂を世界に発信できた」またも２−０快勝で連勝達成。「残り５試合ある」と船越監督は世界一を見据える【U-20W杯】
盤石の勝利だ。
船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、現地時間９月30日にU-20ワールドカップのグループステージ第２節で、開催国のチリと対戦。市原吏音のPKと横山夢樹のミドル弾で、２−０の快勝を収めた。
初戦のエジプト戦も２−０で制しており、これで連勝を達成。試合後のフラッシュインタビューで、船越監督は「選手が素晴らしかった。全員が戦士になって、闘志むき出しに戦ってくれた。これが日本の魂というか、そういうのを世界に発信できたかなと思います」と噛みしめる。
２試合を終えて勝点６。インタビュアーから「これでグループステージ突破を決めました。次の試合に向けて意気込みを」と問われた指揮官は、「残り５試合あるんで。その５試合をしっかり戦い抜くことにしっかり準備したい」と気合を入れた。
ファイナル進出、そして世界一を見据えている。船越ジャパンは次戦、３日にグループステージ最終節でニュージーランドと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
