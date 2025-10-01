亡くなったヌコシナティ・エマニュエル・ムテトワ氏。２０２３年に駐仏大使に任命されていた/Darren Stewart/Gallo Images/Getty Images

（ＣＮＮ）フランス首都パリの高層ホテルの中庭で駐仏南アフリカ大使（５８）の遺体が発見され、パリ検察は９月３０日、大使は前夜に妻へのメッセージで「自ら命を絶つ意向」を表明していたと明らかにした。

遺体で発見されたのはヌコシナティ・エマニュエル・ムテトワ大使。検察の声明によると、妻が９月２９日に行方不明届けを出した。妻が最後に姿を目にしたのは午後４時半前で、「カクテルパーティーに出席する予定だった」という。

検察によれば、「（妻は）その後、午後９時半過ぎにムテトワ氏からメッセージを受け取った。その中でムテトワ氏は謝罪とともに、自ら命を絶つ意向を示していた」とされる。

ムテトワ氏はこのおよそ１０日前、ハイハットホテルの２２階の部屋を予約。２９日当日は午後４時半にチェックインした。

そして３０日の午前１１時半、警備員が中庭でムテトワ氏の遺体を発見した。

検察によると、ホテルの従業員は「窓の安全装置がハサミでこじ開けられたこと」に気付いた。「ハサミは現場に残されていた」という。

検察は「争った形跡や医薬品、薬物の痕跡は見つかっていない」と説明。ムテトワ氏は自ら死を招いたように見えるが、法執行当局は捜査を進める方針で、「事実関係の解明に資する証拠を収集する」とも述べた。

南アフリカのラマポーザ大統領は３０日、ＳＮＳへの投稿でムテトワ氏を追悼。ムテトワ氏について「早すぎる痛ましい終わりを迎えた人生の中で、さまざまな役割で国に奉仕した」と記した。

ムテトワ氏がフランス大使に任命されたのは２０２３年１２月。大使館の略歴によれば、これ以前は南アフリカ議会の議員や、スポーツ・芸術・文化相を歴任した。