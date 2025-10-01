メジャーリーグではワイルドカードシリーズが開幕、ア・リーグはレッドソックスが代打・吉田正尚（32）の逆転タイムリーで勝利、ワイルドカード3位のタイガースがエース・T.スクーバル（28）が8回途中1失点、14奪三振の好投で中地区優勝のガーディアンズを破り、初戦を制した。

ア・リーグでは中地区優勝のガーディアンズがワイルドカード3位のタイガースと対戦。タイガースの先発は今季13勝、最優秀防御率のT.スクーバル（28）が登板。メジャー史上最大15.5ゲーム差を逆転したチームは1対0とリードされた4回、2死一、二塁で6番・G.アリアス（25）が叩きつけたバッディングでピッチャーの後方へ、タイガース先発のスクーバルも好フィールディングでホームを狙った走者をタッチアウトにしたが、ガーディアンズベンチがすぐにチャレンジ、わずかに手が早くホームを触っていて、判定が覆り1対1の同点に追いついた。

しかし、タイガースは7回、1死一、三塁のチャンスを作ると8番・Z.マッキンストリー（30）にセーフティスクイズを決めて2対1と勝ち越した。1点をもらった先発・スクーバルはその裏、球数80球を過ぎても100マイル（161キロ）を連発、この回、3者連続三振の圧巻なピッチング。8回の先頭打者からも三振を奪い、5者連続三振。スクーバルは7回2/3を投げて1失点で14奪三振、エースが好投を見せた。

スクーバルを打ちあぐねていたガーディアンズは1対2と1点を追う9回、タイガース2人目、W.ベスト（30）から先頭の3番・J.ラミレス（33）がショートへの内野安打、さらに1塁への送球が逸れると、一気に三塁へ。本拠地は盛り上がりを見せたが、1死三塁の場面、ピッチャーゴロで3塁走者のラミレスが飛び出してしまいタッチアウト、最大のチャンスを生かせずにガーディアンズは敗戦、ワイルドカード3位のタイガースが投手戦を制した。



一方、ワイルドカード2位のヤンキースはワイルドカード3位のレッドソックスと対戦。いきなりライバル球団同士の対決でヤンキースの先発は19勝で最多勝のM.フリード（31）、レッドソックスは最多奪三振のG.クロシェット（26）とタイトル獲得同士の投げ合い。レッドソックス・吉田はベンチスタートとなった。

ヤンキースは1回、1死一塁で2番・A.ジャッジ（33）、本拠地はいきなりスタンディングオベーションで打席に送った。そのジャッジはレフト前ヒットでチャンスメークしたが、後続が続かず、無得点に終わった。

それでも2回、2死走者なしで7番・A.ボルピー（24）がライトスタンドへ先制のプレーオフ1号、ヤンキースが先制した。先発のフリードは4回、2死二、三塁とピンチを迎えたが、レッドソックスの7番・J.デュラン（29）をスイーパーで空振り三振、派手なガッツポーズを見せた。

フリードは7回途中、102球を投げて降板、ここまでフリードに抑えられていたレッドソックスはヤンキース2人目、L.ウィーバー（32）を攻め、1死二、三塁のチャンスを作って、ここで代打・吉田、途中出場も1球目のストレートをセンターに弾き返して逆転の2点タイムリー、プレーオフ初出場で1球目をフルスイングと大一番での強さを発揮した。

レッドソックス先発のクロシェットはボルピーに一発を浴びた後は好投、8回途中、キャリアハイとなる117球。しかも最後の打者には100マイル（161キロ）のストレートで見逃し三振、ア・リーグ奪三振王の実力を見せて、ヤンキース打線から11奪三振を奪った。

レッドソックスは8回途中からA.チャップマン（37）が古巣相手に登板、3対1と2点リードの9回、無死一塁で2番・ジャッジと対戦、100マイル（161キロ）をセンター前に弾き返してヒット。ヤンキースは9回裏、無死満塁のチャンスを作った。

ようやく盛り上がり始めたヤンキー・スタジアム、ここで打席には4番・G.スタントン（35）はスプリットに空振り三振、続くはJ.チザムJr（27）はライトフライ、2死となってT.グリシャム（28）を101マイル（163キロ）で空振り三振と無死満塁を無失点に抑えて、レッドソックスが逃げ切った。

写真は左から吉田正尚選手、T.スクーバル投手