BTS・V「Googleで最も検索されたK-POPスター」またしても1位　数字で見る世界的存在感

BTS（防弾少年団）のVが2025年第3四半期も「Googleで最も検索されたK-POPスター」の座を守り、グローバルスーパースターとしての存在感を改めて示した。

Googleトレンドによると、Vはアメリカ、イギリス、日本をはじめとする世界80カ国のうち74カ国でK-POPアーティスト検索数1位を記録。中東や中央アジアの一部を除けば、事実上、世界の検索ランキングを独占したことになる。

（写真提供＝OSEN）V

VはBTSがデビューした2013年6月13日以降、現在に至るまで「Googleで最も検索されたK-POPアーティスト」として集計されている。さらに「21世紀で最も検索されたK-POPスター」という称号も保持しており、2021年、2022年、2024年にはアジア全体でも検索数1位を獲得。圧倒的な話題性と影響力を証明してきた。

特筆すべきは2024年だ。兵役中で活動が全くなかったにもかかわらず、アジアのセレブリティで最も検索された人物となった。同年にはドレイク、エミネム、ジャスティン・ビーバーに続き「世界で最も検索された男性ポップスター」第4位にもランクインしている。

その影響力はウィキペディアにも表れる。2015年7月から現在までに英語版ページの累計閲覧数は4911万を突破し、K-POPアーティストの中で1位を記録。2024年には「世界で最も閲覧された男性ポップスター」第7位に入った。さらに2022年にはK-POPスターとして初めてウィキペディア英語版ページが1000万ビューを超え、2024年5月には2000万ビューを突破。現在は2240万ビューに到達し、英語圏を中心に爆発的な関心を集め続けている。

インスタグラムでもその影響力は健在だ。10月1日時点で「世界で最も影響力のあるインフルエンサー1000人」で6位にランクインし、韓国スターとして唯一トップ10入りを果たした。

このようにVは、Google、ウィキペディア、インスタグラムといった世界的プラットフォームにおいて、アジア出身スターの中で最高位を記録。名実ともに“グローバルポップアイコン”としての地位を確立している。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。