µÈÅÄÀµ¾°¤¬µÕÅ¾Å¬»þÂÇ¤ÇR¥½¥Ã¥¯¥¹Àè¾¡¡¡ÂåÂÇ¤ÇÃÍÀé¶â¤Î°ìÂÇ¡Ä¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·èÀ©¤¹¡¢NY¤ÏÄÀÌÛ
¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡Ä¥¢ÅìÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è
¡ÚMLB¡ÛR¥½¥Ã¥¯¥¹ 3¡¼1 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ò3-1¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó¡¢ÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎµÕÅ¾2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Ïº¸ÏÓ¥Õ¥ê¡¼¥É¤Ç¡¢µÈÅÄ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï6²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç0-1¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¡£µÈÅÄ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥É¤¬¹ßÈÄ¤·¤¿7²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£2ÈÖ¼ê¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¤«¤éÃæÁ°¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¤È¡¢2¿Í¤¬À¸´Ô¡£µ®½Å¤ÊµÕÅ¾ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÂÇ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎµÍ¤á¤«¤±¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÁûÁ³¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Ï¤ªº×¤êÁû¤®¤È¤Ê¤ê¡¢µÈÅÄ¤ÏÎÝ¾å¤ÇÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀèÈ¯¥¯¥í¥·¥§¥Ã¥È¤¬2²ó¤Ë¥Ü¥ë¥Ô¡¼¤Ë¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢7²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ1¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£9²ó¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤¬3ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥À¥á²¡¤·Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹¥Ä´¡£·î´ÖÀ®ÀÓ¤Ï20»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.333¡¢2ËÜÎÝÂÇ13ÂÇÅÀ¡¢OPS.837¤À¤Ã¤¿¡£²ø²æ¤Çº£µ¨½é½Ð¾ì¤Ï7·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë