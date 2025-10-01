横綱大の里が、昇進後初賜杯となる２場所ぶり５度目の優勝を飾った大相撲秋場所。小結高安（３５）＝田子ノ浦＝は初日から６連敗と苦しんだが、７勝８敗まで必死の挽回を見せた。腰に爆弾を抱えながら、大関復帰と悲願の初優勝を諦めない男に、腰との付き合い方を聞いた。

秋場所千秋楽。高安は関脇霧島を突き落とした。霧島は９敗で三役降格が濃厚。高安は東小結から西小結へ半枚後退し、九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）は４場所連続で小結の地位を守る可能性が出てきた。

高安は今場所を「終盤は良くなってきました」と語った。ただ、負け越しただけに「序盤がもったいなかった」と表情はさえない。三役を守ることが目標ではなかった。

８月２９日、茨城県牛久市で行われた夏巡業で、腰痛との付き合い方を聞いた。１７６キロの体重を支える要への配慮は想像以上だった。

まず朝の起床だ。「目が覚めてすぐ起き上がらない。必ず体幹運動をしてから。寝ていると体幹の入りが悪いので、まず寝返りをバンバン打ちます。１００回くらい。寝返りは体幹を使うので、腰の辺りが張ってくる。軽く腹筋をしたりして、そこからだとすんなり起き上がれますね」。２０〜３０分を要するという。

次は稽古前だ。「調子がいい時が少ないので、ストレッチ、ケア、体幹運動をやってから稽古場に下りる。そうすると安定するんですよ。ちゃんと準備しないで稽古なんかすると、もう絶対ダメですね。体が壊れる」。１時間ほどかけるという。

かど番で迎えた２０１９年九州場所は腰痛のため途中休場し、大関から陥落した。以降は「今までのやり方を見直しました。ケガをしたら取り戻すのに時間がかかる。かばうと、別の場所もケガをする。だから一生懸命、トレーニングとケアを専門家の力を借りて、こつこつとやってきて、どんどん良くなってきました」と述懐。１年ほど前から腰の状態は安定してきたという。

日常生活にも注意する。「起き上がり、物を拾う時は、一番気をつけないと。腰まわり、背中の力が抜けていると、どうしても腰椎に負担がかかる。お相撲さんは体が重い。筋肉の支えがないと、もろに来ます」。気を抜く暇がなさそうだが、家では３歳の長男が相撲のようにぶつかってくるのを「力が強いんですよ」と楽しみにする。

大関復帰を「もちろんですよ。お土産を持って上がりたい」と意欲を燃やす。「お土産」とは初優勝にほかならない。

秋場所を終え「稽古して頑張るしかない」と前を向いた高安。ベテランが懸命に進化を目指す姿は、人々の心を打つ。（デイリースポーツ・山本鋼平）