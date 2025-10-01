櫻坂46、13thシングル「Unhappy birthday構文」選抜メンバー発表日が決定 ソロアー写も公開
櫻坂46が1日、公式Xを更新し、ソロアーティスト写真が公開されたことを発表。また、29日発売の13thシングル「Unhappy birthday構文」の選抜メンバーの発表日を明かした。
【写真】ドアップが強すぎる…美少女感あふれる森田ひかる
Xでは「10月29日(水)発売 13th Single“Unhappy birthday構文”ソロアーティスト写真を公開しました！」と報告し、「また、10月5日(日)25:50から放送のテレビ東京『そこ曲がったら、櫻坂？』にて13th Single「Unhappy birthday構文」の選抜メンバーを発表します！」と伝えた。
9月21日に13thシングルのタイトルが発表され、23日には同シングルの活動をもって、2期生の井上梨名がグループを卒業することが発表されている。
