¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡¢¤É¤¦¤«Ê¿¾ï¿´¤Ç¡Ä¡¡»³ÅÄÈþÊÝ»Ò»á¥³¥é¥à
¡¡¡Ú»³ÅÄÈþÊÝ»Ò¤Î¥ß¥Û¥³¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Û
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç´ØÀ¾°ÊÀ¾¤Ç¥Í¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ìÀ©ºî¡Ë¤¬£¹·î£²£¹Æü¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÊ¡Åç¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥ê¥ó¥´¤Ï¡¢¡ÖÊ¿¾ï¿´¡×¤È¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¸å¡¢¡Ö¥Ð¥¯¥Ð¥¯¡×¤È¸ÝÆ°¤¬¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¶¶²¼Å°»á¤Ï¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë»þÂå¤ËÈÖÁÈ¤Ç»î¤·¤Æ¥¦¥±¤¿¥Í¥¿¤òÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤¬Îý½¬Âæ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÇÏª¡££Í£Ã¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¤«¤é¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯£±£°·î¤Ë³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é´Ý£²Ç¯¡£ÊüÁ÷»þ´Ö¤ä¥Í¥Ã¥È¶É¤òÁý¤ä¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃÏÆ»¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡×¤Ï¡¢ÉÔÄê´ü¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ËÆü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤äÈó¥Í¥Ã¥È¶É¤Ç¤â£²»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ò¿ô²óÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç´ØÅì¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥¥ã¥éÎ©¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤é¤ÎÈ¯¸À¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä½Ð±é¼Ô¤Î´èÄ¥¤ê¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÈÖÁÈÃíÌÜÅÙ¤Ï¡ÈÁ´¹ñ¶è¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£±£°¥«·îÄø¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÉÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¼ÒÄ¹¸òÂå¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢´ØÅì¤Ç¤Î¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷³«»Ï¡£
¡¡ºßµþ¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó½Ð¿È¤ÎÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Ï´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£»ëÄ°Î¨Áè¤¤¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎµÜº¬À¿»Ê¥¢¥Ê¤ä¡¢¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¡Ê£Ã£Â£Ã¡¦£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤Î¡ÈÂç¤¤ÊÇØÃæ¡É¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤â¤¢¤ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Í¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡×¤Î£²Éô¡£À¸¥ï¥¤¥É¤æ¤¨¡¢ÅöÁ³¥È¥Ã¥×¥Í¥¿¤Ï£±Éô¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¾ï¤À¤¬¡¢¹½À®¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¡¡£±£´»þÂæ¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥Ô¡¼¥È½ªÎ»»þ¹ï¤È¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡×ËÜÍè¤Î£²Éô³«»Ï»þ¹ï¤Ë¥º¥ì¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¸å¤ËÂ³¤¯¡Ö£Ì£é£ö£å¡¡£Î£å£÷£ó¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Ø¤ÎÎÉ¤¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤â¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡×¤Ë¤Ï²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡£²£¹Æü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡×¤Î¤ªÅ·µ¤¥«¥á¥é¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤¢¤ëÂæ¾ì¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤Û¤É¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Æ¥ì¤¬¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë°é¤Æ¤¿¸á¸å¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¤¬¥Õ¥¸¤Î¡È»ö¾ð¡É¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡×¤Ï¤É¤¦¤«Ê¿¾ï¿´¤Ç¡£ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤ÎÎÉ¤ÌÌ¤¬¤µ¤é¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£