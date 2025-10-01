自民党総裁選をめぐり、党の神奈川県連が党員数を修正しました。このことを受け、神奈川が地元の小泉進次郎農水相に対して「水増しでは？」という批判がSNSで拡散されました。実際はどうなのでしょうか？ 陣営や本人は「批判は当たらない」としています。

■小泉大臣の地元で…どんな批判が？

藤井貴彦キャスター

「自民党は27日、総裁選挙の投票資格のある神奈川県内の自民党員らの数を修正し、約800人増えたと発表しました」

「『党員水増し工作疑惑？』『なんでもアリやな』…。神奈川県と言えば小泉大臣の地元ということもあり、SNS上では『小泉さんが自分に投票してくれる党員らを水増ししているのではないか』などとする声が拡散されています。果たして本当なのでしょうか？」

■県連幹部「事務手続き上のミス」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「SNS上でこうした声が上がっていることについて、日本テレビが30日に小泉大臣に取材をしたところ、『党員数の増減については私も選管の発表等をうけ、今回認識をいたしました。私としては非常に困惑しており、遺憾に思っております』とコメントしました」

「当事者である自民党の神奈川県連のある幹部は、『恥ずかしながら事務手続き上のミスだ』として、意図的なものではないと説明しています」

■名簿から削除する「ミス」が発端？

藤井キャスター

「なぜ、党員らの数を修正する事態になってしまったのでしょうか？」

小栗委員

「詳しい経緯について党神奈川県連の幹部に取材したところ、今年6月ごろ県内の一部の地域で、継続する意思のある党員を誤って名簿から削除してしまうミスがあったといいます」

「その後、名簿から削除されてしまった党員から『総裁選の投票用紙が届かない』という問い合わせをうけ、削除してはいけない人たちだったということが分かり、県連として速やかに名簿に戻し、投票用紙も送付しました」

「結果的に、神奈川県内の投票資格のある党員らの数が約800人増えて、5万8170人になったということです」

藤井キャスター

「党員らの数が増えたというより、ミスで減っていたものを戻したら800人増えていたということなのでしょうか？」

小栗委員

「そうです。小泉陣営のある幹部は、『水増しなどひどい話。6月と言えば参院選の前で、意図的に党員を減らしたり増やしたりするわけがない』と説明しています」

「小泉大臣も『インターネットなどで批判のある、総裁選のために党員数を増減させたのではないかという指摘は当たらない上に、総裁選があるとは誰も思ってすらいない時点で、そうした恣意（しい）的行動を取るなどそもそもありえない話だ』とコメントしています」

「小泉陣営としては、SNSの批判などは当たらないと主張しています」

（9月30日『news zero』より）