日光アイスバックス・セルジオ越後SDが力説する日本スポーツの課題とプロスポーツチームが果たす役割

創設100年目の開幕5試合を3勝2敗で勝ち越しスタート

100年目のシーズンが始まった。前身の古河電工アイスホッケー部の1925年の創部から栃木県日光市に根付き、愛され続けてきた中での節目の年。日本と韓国の最高峰リーグであるアジアリーグアイスホッケーでの初優勝を目指すH.C栃木日光アイスバックス（以下、日光アイスバックス）は開幕5試合を3勝2敗の勝ち越しで終えた。

9月23日、開幕から5試合目となった昨季優勝・HLアニャン（韓国）との一戦を3対2で競り勝った後の記者会見で、就任5季目を迎える藤澤悌史監督は「選手たちがハードワークしてくれました。チーム全員が勝つためにプレーしてくれました」と称えた。

昨季の課題だった守備面は、日光市出身の若手のホープ大塚一佐と、日本人として唯一NHL（北米の世界最高峰リーグ）でのプレー経験を持つ福藤豊のGK2人が「高いレベルの切磋琢磨をしてくれています」と藤澤監督は評価。また、DFにフィンランド出身のヤッコ・ニスカラとヨーナス・ウイモネンが加入したことも大きく、23日の試合で好セーブを連発した福藤は「2人の貢献度は高い。ゲームメイクもできるし、体のサイズもあるので」と語ったように、強みに変わろうとしつつあるほどだ。

そして、100周年の年とあって選手たちのモチベーションも高い。福藤は「子供もこの日光で生まれ育っているので特別な思いがあります。100周年という年にプレーできることは嬉しいことです」、この日決勝ゴールを決めた伊藤俊之は「たくさんの人が繋いできた歴史。このタイミングでプレーできているのは光栄なこと。感謝の気持ちを持ってプレーしたいです」と語った。

セルジオ越後が語ってくれた「憩いの場」としてのチーム存在意義

選手だけではない。スタッフとして、地域とチームへの思いを誰よりも熱く語るのは、日光アイスバックスのシニアディレクターを務めているセルジオ越後氏だ。サッカーの解説者・評論家としてのイメージが強い人も多いかもしれないが、2006年から現職に就任し20年にわたってチームを支えている。

スタッフ入りした理由については「仲間だからですよ」と答える。コラムニストのえのきどいちろう氏らとの親交がきっかけで、選手たちと食事やフットサルをする仲になったセルジオ氏は、チームの消滅の危機を知って立ち上がった。

「なぜサッカー出身なのにアイスホッケーを？」というこれまで何度もぶつけられてきた質問には、口調が強くなる。

「僕が生まれ育ったブラジルはサッカーだけでなく、フットサルとかハンドボールとかバスケットとかバレーボールとか、複数の種目が（気軽に）できる国だったんですよ。ブラジルは『スポーツ文化』だけど、日本はサッカーはサッカー、野球は野球という『種目文化』。プロでもない学校の部活動で選手の奪い合いをして、それがファンやメディアにも派生して競技ごとに（コミュニティが）分かれてしまっているんです。だから僕がサッカーからアイスホッケーに行くと、すごく珍しがる。でも世界の他の国では、いろんなスポーツに携わるのは普通のことですよ」

スポーツはいつでもどこでも誰でもが楽しめるのが理想と訴える。観ることについては、「試合の勝敗そのものが重要なわけではない」と力説し「チームに携わるようになって学ぶことが多かった」と語る。

「“なんで開門した途端にサポーターの人がスタンドに向かって走るんだろ？ 試合まではまだ時間があって急ぐ必要は無いのに”と思ったことあるんです。そしたら、みんな“仲間と会いに行きたい”んです。だから（自由席を買ったファンも）いつもと同じ場所でいつもと同じ仲間と観たい。スポーツは『憩いの場』。出会いがあって人との繋がりが増える。そこにチームの大きな大きな存在意義がある」。

日光で生まれ育ち、日本代表にも選ばれた大津晃介からのメッセージ

セルジオ氏が大切にするのは「みんなのチーム」という意識だ。これまで、そして今も日本で多く見られる1つの会社にチームが依存する形態ではなく、ファンと200社以上にわたる大口小口のスポンサーみんなで力を合わせるチーム作りを掲げる。選手たちとの距離の近さも、小さな街ゆえに武器になる。

「日本ではスポーツ選手を別格に見すぎるところがあるけど、海外ではスポーツ選手が電車に乗っていたり、街を歩いていたりは珍しいことじゃないですよ」とセルジオ氏は話す。だが日光では、前回の記事で紹介したFWの大津晃介が「近所の方にもよく声をかけてもらいます」と語っていたように、身近なヒーローであることができる。