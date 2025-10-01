◆Ｕ―２０Ｗ杯▽１次リーグ第２戦 日本２―０チリ（９月３０日・チリ）

Ｕ―２０Ｗ杯の１次リーグ第２戦で、日本はチリに２―０で勝利し、大会２連勝を飾った。主将のＤＦ市原吏音が２試合連続でＰＫを沈め、決勝点を奪った。

＊ ＊ ＊

日本が今大会で採用されている新リクエスト制度「フットボール・ビデオ・サポート（ＦＶＳ）」を有効活用し、決勝点をもぎ取った。

０―０で迎えた後半７分、ＭＦ斎藤俊輔がペナルティーエリア内で倒されたシーンで、主審の判定はノーファウル。しかし、ファウルの確信があった斎藤自身がベンチに対してＦＶＳを求めるジェスチャーを送り、ベンチがリクエスト権を行使。主審が映像判定を行った結果、日本にＰＫが与えられた。

ＦＶＳは各チームが１試合に２回、ビデオ判定のリクエスト権を持つ制度で、認められた場合は回数が減らない。開催国を相手に互角以上の戦いを演じながらも、ＦＷ高岡伶颯がＰＫを失敗するなど１点が遠かった日本にとって、大きな１点となった。

その後はミスからピンチを招く場面もあったが、市原やＧＫピサノアレクサンドレ幸冬堀尾らを中心に堅守を発揮。３７分には途中出場のＭＦ横山夢樹に追加点が生まれ、２戦連続で２―０のスコアで勝利した。

日本は勝ち点を６に伸ばし、チリとニュージーランドが同３で追う展開に。第３戦はニュージーランドと対戦する。