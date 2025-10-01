¥ì¥Ã¥º¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¥Ê´ÆÆÄ¡¡Ç¯ÊðÁí³Û¥È¥Ã¥×¤Î¥É·³¤Ë²¼¹î¾åÀÀ¤¦¡Ö»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ì¤ÐÃ¯¤âÇ¯Êð¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ì¥Ã¥º¤Î¥Æ¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¥Ê´ÆÆÄ¡Ê66¡Ë¤¬9·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡ËÂè1Àï¤Î»î¹çÁ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2¾¡¤¹¤ì¤ÐÆÍÇË¤ÎÃ»´ü·èÀï¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤Î¥¹¥Í¥ë¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¶¯ÎÏÀèÈ¯¿Ø¤òÍÊ¤·¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥·¡¼¥Ï¥ó¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤òµß±çµ¯ÍÑ¤¹¤ëÁØ¤Î¸ü¤µ¤¬Éð´ï¤À¡£¥Õ¥é¥ó¥³¥Ê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤Ãû¤·¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÏÁØ¤¬¸ü¤¤¤·¡¢¤¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀèÈ¯¤ò¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë²ó¤»¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤À¡£Ã¯¤¬Åê¤²¤è¤¦¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë1ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ì¤ÐËþÂ¤À¤è¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼ã¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤ÏÇ¯´ó¤ê¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤âÈà¤é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîµå¤À¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤¬ÊÌ¤Î¤³¤È¤Ê¤é¤ß¤ó¤Êµ¤¤¬¶¸¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ìîµå¤ÏÌîµå¤À¡£°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦Àï¤¦¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ»þÂå¤Ï¡¢¾¾ºäÂçÊå¡¢²¬Åç½¨¼ù¤é¤òÍÊ¤·¤¿2007Ç¯¤ò´Þ¤à2ÅÙ¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·Ð¸³¡£¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º´ÆÆÄ»þÂå¤â6ÅÙ¥Á¡¼¥à¤ÏPS¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢10·î¤ÎÀï¤¤¤Î·Ð¸³¤ÏËÉÙ¤À¡£¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º´ÆÆÄ»þÂå¤È¸½ºß¤Î°ã¤¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤ë¤è¡£¤É¤ì¤âÆÃÊÌ¤À¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¡¢¶¯¤¤Áê¼ê¤ËÄ©¤á¤ë¤³¤È¤¬¹¬±¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼30µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤ò¸Ø¤ê¡¢¥ì¥Ã¥º¤Ï19°Ì¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÇ¯Êð³Êº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÅÙ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ë¤¤¤¿º¢¤ÏµÕ¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤·¤Í¡£¤ª¶â¤Ç¼ºÇÔ¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¥ß¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥é¥Ã¥¯¥¹¤ä¥È¥ì¥Ó¥Î¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ø¥¤¥º¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£À©Ìó¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÊä¶¯¤Ï´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ì¤ÐÃ¯¤âÇ¯Êð¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬ºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡×¤È²¼¹î¾å¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ò¹¯ÌÌ¤òÍýÍ³¤Ë1Ç¯¤ÎµÙÍÜ¤ò·Ð¤Æ¥ì¥Ã¥º¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£º£µ¨¤Ï¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÁ´Éô¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤Ï³Ú¤·¤á¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¿ôÇ¯Á°¤Ï·ò¹¯¤¬ÊÝ¤Æ¤º¡¢³Ú¤·¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÇ¦ÂÑ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤¤¤¤´ÆÆÄ¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÏÀµ¤·¤¤ÍýÍ³¤Ç¤³¤³¤ËÍè¤¿¡£¿Í¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡£¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ê»þ¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤È´Ø·¸¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤³¤ËÍè¤ÆÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£