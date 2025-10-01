親番の大チャンス！その裏に待っていたのは、痛恨の放銃だった。「大和証券Mリーグ2025-26」9月30日の第1試合で、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）が親番の南2局1本場で、満貫どころか跳満、倍満まで見える絶好機だったが、まさかの結末にファンから「キツい」「残酷すぎる」と同情が寄せられ続けた。

【映像】HIRO柴田、勝負の一打が痛恨放銃の厳しい局面

新規参戦のEARTH JETSからドラフト指名を受けた柴田は、49歳のベテランルーキー。数々のタイトル実績があり、その雀力や経験を買われて新チームのメンバーに選ばれた。自身初戦はラス、2戦目は2着。早く記念すべきMリーグ初トップを飾って、一息つきたいところだった。

3着目で迎えた南2局1本場での出来事だ。配牌には赤牌が2枚含まれ、さらに使いやすい中張牌が固まるチャンス。すんなり進めばタンヤオ・平和・赤2だけで逆転の親満貫は比較的容易にアガれると思えるほどだった。

7巡目、手牌から東を切ってタンヤオが確定するイーシャンテン。あとは理想のテンパイを待つだけだったが、ここからなかなか1牌が引けない。するとひたひたと追いかけてきたEX風林火山・永井孝典（連盟）に先制リーチを打たれてしまった。それでも15巡目にようやく3・6筒待ちでテンパイ。山に残り1枚ではあったが、ダマテンでも満貫確定という大チャンスだ。

しかし一寸先は闇だった。直後に引いてきたのは、3筒の隣の2筒。これは永井のアガリ牌だ。やむなくツモ切りすると、永井がロン。裏ドラを確認すると表示牌は3筒で、柴田がアガれる可能性はなかったことが明かされた。

柴田にとっては切なすぎる結末に、視聴者からは「キツい」「これはむごい」「きちい…」「柴田かわいそう」「運悪すぎ」「不幸としか言いようがない」という同情でコメント欄が埋め尽くされていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

