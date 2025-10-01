10月4日よりLeminoにて独占配信される、松村沙友理と白洲迅W主演のオリジナルドラマ『今日もふたり、スキップで』の特別番組が10月1日に公開される。

参考：松村沙友理、“自分のなかで許しが出た”芝居への自信 現在の乃木坂46に対する思いも

本作は、X（旧Twitter）で話題を集めたものすごい愛によるエッセイ『今日もふたり、スキップで～結婚って“なんかいい”』（大和書房刊）を原案に、平凡な毎日に潜む“なんかいい”瞬間をすくい取った“共感型夫婦ストーリー”。

主題歌「ワンダリング」は、くるりが本作のために提供。監督を『直ちゃんは小学三年生』（テレ東系）の近藤啓介と『うちの会社の小さい先輩の話』（BS松竹東急）の小村昌士が務め、脚本を近藤と『私たちが恋する理由』（テレビ朝日系）の藤平久子が手がけた。

特別番組では、芸能界屈指の“仲良し夫婦”として知られる近藤千尋、アルコ＆ピースの酒井健太、そして手島優が、夫婦生活にまつわるリアルなエピソードを語り合いながら、ドラマの見どころや各エピソードの魅力を紹介し、作品の世界観を語る。

また、近藤が、夫・太田博久の優しさに号泣するなど、普段は意識しにくい“なんかいい”結婚生活エピソード に溢れた、笑いあり涙ありの約30分間となるという。さらに、松村と白洲のインタビュー映像も公開される。（文＝リアルサウンド編集部）