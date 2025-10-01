JR東日本が主催する、WEB投票でナンバーワンの駅弁を決定する恒例のイベント「駅弁味の陣2025」が、10月1日（水）から開戦します。1都15県およびエリア外からも選りすぐりの全63品がエントリーし、利用者の投票によって今年の「駅弁大将軍」が決定します。今年は駅弁誕生140周年を記念した特別賞も新設され、駅弁ファンなら見逃せない内容となっています。

天下分け目の駅弁合戦！「駅弁味の陣」が2025年も開幕

JR東日本は、地域の活性化貢献を目的とした恒例のイベント「駅弁味の陣2025」を開催します。1都15県およびJR東日本エリア外からも選りすぐりの駅弁、計63品がエントリーし、利用者の投票によって今年の「駅弁大将軍」が決まります。購入した駅弁の味や盛り付け、掛け紙などを評価して、お気に入りの「推し駅弁」に投票することができます。

この駅弁の販売は、JR東日本駅構内の店舗や催事での販売、さらにはオンラインストア「JRE MALL」でも行われます。

あなたの清き一票が将軍を決める！投票で豪華賞品も

勝敗の行方を決めるのは、駅弁を愛する利用者からのWEB投票です。投票に参加し、応募フォームに入力した方の中から抽選で「JRE POINT 1,000ポイント」が500名に、また「真空断熱ケータイマグ」が50名に当たるといった特典も用意されています。お腹を満たすだけでなく、豪華賞品が手に入るかもしれないチャンスです。

140周年の歴史が蘇る！？新設＆復活の「特別賞」に注目

今年は駅弁誕生140周年にあたり、これを記念した「駅弁140周年復刻駅弁賞」が新たに設けられました。長年の歴史を持つ駅弁の魅力を再発見するとともに、懐かしの味が現代に蘇るのか注目が集まります。

さらに、インバウンドを意識した「Ekiben Ichiban 賞」も復活し、海外からの投票で最も評価が高かった駅弁が選出されます。国際的な視点での駅弁を評価するというこの賞も見逃せません。

お笑い芸人も参戦！Xキャンペーンでサイン＆駅弁ゲットのチャンス

イベント期間中は、公式X（旧Twitter）アカウントも開設されます。錦鯉の長谷川雅紀さんやコウメ太夫さんといったお笑い芸人が駅弁の食レポ動画を配信するなど、楽しいコンテンツが用意されています。さらに、公式アカウントをフォローし、対象の投稿をリポストすると、抽選で芸人のサイン入りグッズや冷凍駅弁の詰め合わせセットが当たるキャンペーンも実施されます。

「駅弁味の陣2025」概要

・開催期間：2025年10月1日(水)午前11時〜11月30日(日)午後5時まで。

投票：公式サイトから行われます。

エントリーするのは全63品で、JR東日本エリア内の駅弁販売店や催事、JRE MALLなどで購入できます。

また、JRE MALLの「駅弁屋 祭 ECショップ」では冷凍駅弁を取り寄せることもでき、駅弁を自宅でも楽しめます。

投票結果は、2025年12月に発表される予定です。

駅弁のコンテスト「駅弁味の陣2025」エントリーの駅弁一覧（全63品）

▼北東北エリア（青森県・岩手県・秋田県）

北東北エリア10品 イメージ

▼南東北エリア（宮城県・山形県・福島県）

南東北エリア11品 イメージ

▼甲信越エリア（新潟県・長野県・山梨県）

甲信越エリア11品 イメージ

▼北関東エリア（茨城県・栃木県・群馬県）

北関東エリア9品 イメージ

▼南関東エリア（埼玉県・千葉県・神奈川県）

北関東エリア7品 イメージ

▼東京エリア（東京都）

東京エリア2品 イメージ

▼JR東日本以外（北海道・富山県・石川県・福井県・兵庫県・鳥取県・岡山県・広島県・鹿児島県）

JR東日本管内以外13品 イメージ

JR東日本が開催する「駅弁味の陣2025」は、駅弁誕生140周年という特別な年に、地域の魅力と食文化を堪能できる一大イベントです 。10月1日（水）から11月30日（日）までの投票期間中、あなたの「推し駅弁」に投票することで、今年のナンバーワン「駅弁大将軍」が決まります。

今年は、懐かしの味が蘇る「復刻駅弁賞」や、お笑い芸人とのSNSキャンペーンなど、楽しみ方が満載です。さらに、投票参加でJRE POINTや豪華賞品が当たるチャンスもあります。

この秋は、旅のお供に、またはお取り寄せで、ぜひお気に入りの駅弁を見つけて、熱き駅弁合戦に参加してみてはいかがでしょうか。

