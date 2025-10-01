カリー兄弟がウォリアーズでチームメートに…弟セスが1年契約に合意

10月1日（現地時間9月30日）、セス・カリーがゴールデンステイト・ウォリアーズとの1年契約に合意したようだ。『ESPN』のシニアNBAインサイダーを務めるシャムズ・シャラニア記者が自身のXで明かした。

8月に35歳の誕生日を迎えたセスは、185センチ84キロのポイントガード兼シューティングガード。2013－14シーズンにウォリアーズ傘下のサンタクルーズ・ウォリアーズでキャリアを始め、同シーズンにメンフィス・グリズリーズでNBAデビューを飾った。クリーブランド・キャバリアーズ、フェニックス・サンズ、サクラメント・キングス、ダラス・マーベリックス、ポートランド・トレイルブレイザーズ、フィラデルフィア・セブンティシクサーズ、ブルックリン・ネッツ、シャーロット・ホーネッツにも在籍し、2024－25シーズンは68試合の出場で1試合平均6.5得点1.7リバウンドに3ポイントシュート成功率45.6パーセントをマーク。NBA通算550試合の出場で同10.0得点2.0リバウンド1.9アシストを記録する男は、フリーエージェント戦線に名を連ねていた。

セスの兄はウォリアーズ一筋のステフィン・カリー。元NBA選手のデル・カリー氏を父に持つ兄弟がウォリアーズで共闘を果たすことになり、2日（同1日）のトレーニングキャンプからともにプレーする予定だという。

ウォリアーズはセス、アル・ホーフォード、ディアンソニー・メルトン、ゲイリー・ペイトン2世に加え、ジョナサン・クミンガとの契約合意が報じられ、開幕に向けて戦力を整えつつある。