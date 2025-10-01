

今年公開された『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は、同シリーズ最終章である「無限城決戦」を描いている

2020年10月、日本映画界の歴史が書き換わった。興行収入ランキング不動の1位だった『千と千尋の神隠し』（2001）の316.8億円を90億円も上回った怪物級の作品が誕生したからだ。ダークホースの名は『劇場版 「鬼滅の刃」 無限列車編』。週刊少年ジャンプにて2016年から連載された大人気冒険活劇のアニメ化作品だ。

前作『無限列車編』の快挙



前作『劇場版 「鬼滅の刃」 無限列車編』

劇場放映された『無限列車編』では、単行本7巻〜8巻で繰り広げられた無限列車における一連の戦いが描かれた。1巻から6巻までの内容は、先駆けてテレビ放映されたアニメ版にて公開されているとはいえ、続き物のアニメのうち、1つのエピソードだけを2時間尺の映画にしてしまうのは、非常に挑戦的な試みだ。普通ならばアニメオリジナルストーリーを構成する。なぜならば、前後に物語が連続する作品の内、一部分を切り取って映画化してしまうと、直前までの流れを知らなければ劇場へ足を運ぶ動機が無くなってしまうためだ。

そこへ追い打ちをかけたのは新型コロナウイルスによる自粛ムードだ。誰もかれもが家に閉じこもり、学校も仕事もオンラインが基本となった。筆者は職業柄、現役高校生や大学生と交流があるが、コロナ直撃世代である今の18歳〜22歳頃の子どもたちは「修学旅行」の経験がない子も多い。当時の旅行産業は悲惨で、航空業界では「空港から人が蒸発した」と嘆いたそうだ。遠出はもちろん近場の外出も自粛となり、劇場に足を運ぶ必要がある映画産業は、やはりダメージを受けた。

しかし、『無限列車編』はこの流れをよく断ち切った。ふたを開けてみれば興行収入は歴代1位で、400億円台の興行収入は未だに比類する映画がない。2020年3月から8月まで東宝の映画興行事業は大幅赤字だったが、9月〜11月期は一転黒字になったそうだ。

そこまでの成功の一つの要因は、『無限列車編』が単純に映画として出来が良かったことが挙げられるだろう。列車に乗り込む導入から、「炎柱」煉獄杏寿郎との出会い、「下弦の壱」眠り鬼の魘夢との死闘を経て、突如乱入してきた「上弦の参」猗窩座との決闘は、陽光を恐れた猗窩座の逃走と、全てを庇った煉獄が死に至る痛み分けに終わる。



前作『無限列車編』に登場する煉獄杏寿郎

ファンはもちろんのこと、導入が丁寧に描かれているため、「初見勢」でも十分に楽しめる作品に仕上がっていた。さらに、映画の構成としても非常にきれいで、緩急が非常によくついていた。徐々に盛り上がっていくボルテージが下弦の壱討伐で一度頂点を迎え、つかの間の静寂を見せた後、猗窩座乱入による急展開となり、煉獄の静かながら力強い遺言「心を燃やせ」が観客に終わりと余韻を感じさせる。

コロナ中で人々が娯楽に飢えており、時間的な余裕もあったことを鑑みても、まず面白くなければここまで跳ねなかった。単純に映画としてのクオリティは近年まれにみる傑作であった。このフェーズを超えて、『鬼滅の刃』の支持層が一部のアニメファンから一般大衆へと広がった、すなわち「国民的アニメ作品」へとのし上がったように感じる。

鬼滅人気は終わらないまま『無限城編』が公開

原作マンガが終了して5年。2025年になっても『鬼滅』人気は終わらない。今年7月に公開された『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は、同シリーズ最終章である「無限城決戦」を描いたものとあり、大々的な宣伝がなされた。



今年公開の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』

三部作の内の第一作目である本作最大の目玉は、なんといっても宿敵「上弦の参」猗窩座との因縁が描かれるところだろう。柱稽古編ラストにて、ついに鬼殺隊の前に姿を現した宿敵・鬼舞辻無惨の手によって、鬼殺隊士は鬼舞辻ら鬼陣営のアジトである「無限城」に引きずりこまれてしまった。

無限城各所で、鬼と人間の生き残りをかけた最終決戦が始まっていく。そして、『無限列車編』にて煉獄を葬り闇に消えた悪鬼と、度重なる強敵との戦いを経て鍛錬を積んだ炭治郎らとの戦いの行方は、というわけだ。

興行収入も好調で、公開後67日時点で、『千と千尋』を抜き去り341億円にまで到達。公開してから2カ月以上経つというのに、今でも1日に複数スクリーンで同時上映している映画館もあり、まだ勢いは続きそうだ。

私ももちろん『無限城編』を観てきた。平日の昼間だというのに、多くの人々が劇場に詰め掛けていて、ほとんど満員。だが、期待に反して、個人的にはあまり刺さらないまま劇場を後にした。今回の『無限城編』が、化け物級だった『無限列車編』と比較するとイマイチ伸びきらない要因も、そこにあるように感じる。

『無限列車編』と『無限城編』の最大の違い

『無限列車編』と『無限城編』の最大の違いは、構成にある。『無限列車編』では、作中で描かれた無限列車に関わる一夜の物語が、余すところなく描かれた。マンガ版では描かれていなかった列車に乗り込むシーンなど、多くのカットが追加されていたが、これらも本編のテンポを損ねず、むしろよい補完として機能していた。本編をそのまま劇場版に起こしたら尺が足りなくなるがゆえの「尺稼ぎ」的な側面もあったのだろうが、そうした蛇足感は全くなかった。



前作『劇場版 「鬼滅の刃」 無限列車編』

一方で、今回の『無限城編』は、そもそも無限城決戦に関わる大きな物語の内、前半1/3しか描かれていない。これは尺的な問題が大きいのだろうが、そうすると新たな問題が浮上してくる。それは、広大な無限城各所に散らばった隊士と鬼が各所で独立して行動しており、偶発的にエンカウントしたタイミングで戦闘が始まる群像劇的な仕立てになっていることだ。

おかげで、とにかくテンポが悪い。まず「上弦の弐」童磨と邂逅した蟲柱・胡蝶しのぶとの1対1が描かれ、次に「上弦の陸」と鬼殺隊士の我妻善逸との戦いが描かれ、その間にはそれぞれのキャラクターの回想が余すことなく挿入され……。



蟲柱・胡蝶しのぶ

本作のサブタイトルは「猗窩座再来」と銘打たれているが、猗窩座がスクリーンに再来するのは、劇場内が暗転してから1時間半も経ってからのことだった。原作再現を心がけたからこそ、どうしても躍動感のある戦闘シーンとゆったりした回想シーンとの行き来が、短い間で何度も反復横跳びのように繰り返され、結果として感情に訴えかけるドラマ的緊張を生み出す演出に失敗している印象を受けた。



十二鬼月・上弦の参である猗窩座

これは、そもそも映画化された部分が20巻以上にも及ぶ激闘の最終決戦という最高潮のシーンであることも要因だろう。「最初からクライマックス」と言えば聞こえはいいし、その緩急を回想シーンで作り出そうとしたのだろうが、ほぼ原作通りの展開なのだから、原作を読み込んでいる人ほど退屈になってしまう印象を受けた。

「三幕構成に収めよ」なんてチープで陳腐なことは言わないが、それでも劇場版と銘打つのであれば、劇場で見るに適した形に再構成してほしかった。



霞柱・時透無一郎

上弦の鬼たちとの戦いの中で時に傷つき、時に覚醒する仲間たちのタイムラインは、奇跡的にかみ合っており、これらどれかが狂ってしまえば、原作通りのような結末を迎えることはできないだろう。ましてや、注目度の大きい本作のことだから「原作改変」なんて、あまりにも恐れ多い所業はできない。おそらくは、そうした判断の下になされた「完全原作再現」のスタイルは、多くのファンから歓迎されているようだが、個人的にはそれゆえに“映画”になり切れなかったように感じるのだ。

テレビアニメの総集編を劇場で見せられたようだった

だが、本作を絶賛する層ももちろん多くいる。私と彼らとの違いは、「”映画”を観に行ったのか否か」だろう。私の友人にもファンはいるが、彼と話した結果、彼は映画を観に行ったわけではないと気づかされたのだ。

つまり、彼は、アニメ化された『鬼滅の刃』を観に行っているのであり、「ひとつの映画作品」を観に行ったわけではなかった。

そう考えると、非常に納得がいく。素晴らしい作画、演出効果、豪華声優陣の迫真の演技……。これらについては、私は何の文句もない。



（C）吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

私自身も、家路につきながら「まるで、テレビアニメの総集編版を、劇場で見せられたようだった」と感想を抱いた。ただ一つ、構成についてのみ、「もっと映画らしくあってほしかった」と物足りなさを感じていた。逆を言えば、映画らしさにこだわらなければ、本作はこれ以上ないほどファンサービス精神にあふれた「神作」と言えるのかもしれない。

だが、それは一方で映画の否定でもある。つまり、彼らは「撮りためたアニメの一気見」のような感覚で劇場に足を運び、満足して帰っているのだ。大きなスクリーン、迫力あるサウンドのもと、ふかふかの観劇専用椅子に腰かけつつ、同じく『鬼滅』ファンの同士と共に、アニメを観に来ている。それは、仮に場所をレンタルスペースに変えても同じことであろうし、映画である必然性は全くない。

「劇場版」はどうあるべきか

『無限列車』に続いて『無限城編』もまた、『千と千尋』を追い抜き歴史を塗り替えた。だが、それはある意味で、日本映画の敗北のように思えて他ならない。なぜならば、彼らは映画を観に来ているのではなく、「アニメ」を観に来ているのだから。

そこには、映画を映画と言わしめる構成や演出、ボルテージの盛り上げ方などは一切関係がなく、ただ作品に寄せられているだけだからだ。今回のヒットは、何も考えずに観る層向けに作ったほうがウケる証左であり、今後もだらだらとテレビ版の続きを劇場で垂れ流すだけの「劇場版」は増えるかもしれない。

色々と考えながら物を見る。すべての基本であり、教育現場で一番に教えられるべきメッセージだ。作中でも、炭治郎はあらゆるシーンで自らの不出来の原因やその対処法などについて、絶えず内省していた。人は考える葦にすぎず、だからこそ、か弱い人間の炭治郎は常に「思考」の力で鬼に立ち向かってきた。「ヒノカミ神楽」などは些末な事象にすぎず、彼の強さの根源は「思考」にこそある。今では国民的人気キャラと化した炭治郎だが、彼の生きざまと戦いぶりから、我々はいったい何を学べたのだろうか。

（布施川 天馬 ： 東大卒教育ライター）