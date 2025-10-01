『玉森裕太 MODE』配信開始日＆キービジュアル解禁！「僕の本音を惜しみなく出しました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

玉森裕太（Kis-My-Ft2）初の単独ドキュメンタリー番組『玉森裕太 MODE』が、12月1日0時からPrime Videoで世界配信されることが決定。番組のキービジュアルと番組の世界観を踏襲した公式ホームページ、さらに玉森裕太のコメントが解禁された。

■Kis-My-Ft2の衣装企画から完成までの1年間に密着

本作では、2025年9月に大盛況のうちに幕を閉じたKis-My-Ft2のアリーナツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』、さらには2024年のドームツアー『Kis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis』の衣装企画から完成までの約1年に密着。

2018年から今日に至るまでKis-My-Ft2のコンサート衣装監修に取り組んできた玉森の、ファッション性を追求しデザインの細部にまでこだわり抜いた衣装監修の裏側にカメラが迫った。

”大人になったKis-My-Ft2” ならではの格好良さを表現できる衣装デザインとはいったい何か。衣装制作期間中に模索と試行錯誤を重ねる日々、さらには玉森個人がファッションの仕事で招かれたパリとミラノ、衣装の生地・パーツの買い付けのため自らが希望して訪れたソウルでの様子も取材。

アイドル、俳優、そしてひとりの人間として多彩な経験を重ねた約1年間。多くのことを吸収してきた彼は、どのような衣装を作り上げたのか。葛藤と苦悩の日々にカメラが初めて密着した。

(C)Storm Labels Inc.

■番組情報

Prime Video『玉森裕太 MODE』

12/01（月）00:00～配信開始

出演：玉森裕太

■関連リンク

『玉森裕太 MODE』番組サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/tamamode/

Kis-My-Ft2 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/17

https://mentrecording.jp/kismyft2/