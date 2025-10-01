1日10時現在の日経平均株価は前日比252.03円（-0.56％）安の4万4680.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は155、値下がりは1440、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は34.34円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が21.72円、ＴＤＫ <6762>が18.18円、リクルート <6098>が16.97円、ファストリ <9983>が16.16円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を43.10円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が23.23円、コナミＧ <9766>が12.79円、大塚ＨＤ <4578>が11.82円、ダイキン <6367>が10.44円と続く。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は医薬品、その他製品、電気・ガスの3業種にとどまっている。値下がり1位は保険で、以下、銀行、不動産、その他金融、石油・石炭、証券・商品と並ぶ。



