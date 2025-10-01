150言語対応イヤホン型リアルタイム翻訳機「VORMOR V13」を試してみた
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
耳につけるだけで、外国語の会話や音声が翻訳されて聞こえてくる…実は、そんな夢のような翻訳イヤホンがあるんです。
「VORMOR V13」は、世界150言語に対応したイヤホン型の翻訳機。耳に装着してスマホアプリと連動させると、スマホマイクで感知した音声を翻訳して読み上げてくれます。今回は、そんなまるでSF映画に出てくるような翻訳機を実際に使用してみました！
つけ心地は普通のイヤホン
ケースから出したイヤホン型翻訳機。とても軽くて「これが翻訳機？」と疑問に思うほど。骨伝導イヤホンのようなサイズと形です。
耳に装着してみます。スピーカー部分を耳の穴に当てて、引っかけるだけなので簡単。違和感や重みはなく、普通のイヤホンと同じように長時間付けっぱなしにしても負担がありませんでした。
スマホと簡単に接続できる
イヤホンを翻訳機として使うには、スマホにインストールしたアプリを起動します。アプリを開き、上画像のような画面が出たらイヤホンをBluetoothで接続するだけ。画面右上にある「接続」を押すと接続が完了し、「つながって」の表示に変わります。
フリートークモードでは、その場での会話や音声が翻訳され、イヤホンから音声で流れます。
150言語の中から好きな組み合わせで翻訳可能
準備が整ったところで、実際に使ってみます。イヤホンでの翻訳は、どのくらい使えるものなのでしょうか？今回は韓国語と英語の2言語を、日本語に翻訳してみました。
まずは言語設定から。ターゲット言語は翻訳後の言語、ソース言語は翻訳する言語を選びます。
設定後、フリートークモードの画面に戻り、韓国語と英語のスピーチ動画を流してみました。すると、流れている音声の日本語訳がイヤホンから聞こえてくる…！
ところどころ「直訳すぎるかな？」と思う部分もありますが、内容はしっかり把握できます。何といっても驚くのが、翻訳の速さ。テレビで見る同時通訳のように、リアルタイムで翻訳されていくので会話するときにも使えるだろうなと感じました。
音声だけを聞いてもいいですが、スマホの画面にも翻訳された文章が表示されます。聞き逃した部分は文章をチェックすれば、補完できるでしょう。
日本語しかわからないので、普段は字幕付きの動画しか観ませんでしたが、同時通訳ができると楽しみの幅が広がりそう。言語の壁を超えて会話ができるのは、趣味でもビジネスでも重宝しますね。
ただし、冗談や固有名詞などは翻訳精度が少し劣るように感じました。ですが、このレベルなら十分にビジネスでも対応できると思いますし、スマホを手に持たなくても翻訳が聞けるので、両手がふさがる心配もありません。
通常のイヤホンのように通話、音楽にも対応
翻訳機としてだけではなく、通話や音楽を聴くイヤホンとしても使用できます。ノイズキャンセリング機能も搭載されており、イヤホンとしても高性能。普段遣いができ、コスパがいいのも嬉しいポイントですね。
普段はイヤホンとして使用し、外国語を話す人との会話の際に翻訳機に切り替える、という使い方もできそうです。
通訳を雇わずとも150言語をリアルタイムで翻訳できる「VORMOR V13」の詳細は以下のリンクから確認してください。
Photo: 小林奈納子
Source: CoSTORY