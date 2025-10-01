就職活動中のメイクは「薄めで目立たなければいい」と思い込んでいませんか？ 薄すぎると印象がぼやけ、かといって、濃くすると清潔感が損なわれてしまうことがあります。

メイクが上手にできれば、自信を持って面接に臨めます。化粧品大手「資生堂」で最高レベルのメイク技術を持つ資生堂トップビューティースペシャリストの中島千絵子さん（４８）に、対面とウェブ面接における就活メイクを聞きました。（猪塚さやか）

対面時のメイクの心得…「清潔感」伝える

短時間の面接は第一印象がとにかく大事。でも、自分が見せたい「おしゃれ」ではなく、相手が不快に感じない「身だしなみ」を心がける。

下地

無理に明るくせず、自然なベージュ系で。

コンシーラー

下地よりやや明るい色で目の下を塗る。

「目元は明るく。清潔感がアップする」（中島）

アイブロー

シンプルにペンシルだけで。

チーク

頬の笑うと高く膨らむところを一番濃く。

ただし、自然な血色感になるように。

「頬に立体感が出れば、シェーディングを使わずとも、顔の形がすっきりする。血色が良いと、フレッシュ感や意欲が表れる」（中島）

リップ

自分の唇に近い色で健康的に。

濃すぎ、暗すぎはNG。

知性と意欲が伝わるメイクのポイントは「眉の角度」

「眉の角度は１０度が理想。知性と意欲が伝わる。角度が低いと、かわいいが頼りない。高いと意志が強そうだがきつい印象を与える」（中島）

メイクした学生の感想

普段は「盛る」ことを考え、濃くなりがちだった。

シェーディングを使わなくて良いのは驚き。

自然体の自分が引き出されたと感じた。

ウェブ面接時のメイクの心得…PC画面で「映える」

パソコン画面を通すと全体がぼやけ、ノーメイクのように映る。眉毛と目元、口元にメリハリをつけよう。

ライトや部屋の明るさで映り方は変わる。自分を画面に映して色味を確認しながら調整しよう。

眉毛

ペンシルやマスカラはいつもより明るい色で。就活で髪の毛を暗くした人も、眉毛は明るめの色でOK。

輪郭はくっきりめに描くと「きちんと感」アップ。

目元

まつ毛は根元からしっかり上げる。目に光が入り、フレッシュな印象に。

ブラウンのペンシルアイライナーでまつ毛の隙間を埋めるように細くラインを引くと、目のフレームが際立つ。

口元

リップは唇と同じ自然な色で。

初めに、唇の周りを描けるペンシルタイプのリップライナーで輪郭をしっかりと取る。

メイクした学生の感想

リップライナーは初めて使った。いつもぼやける口元がパキッとした。

濃いメイクだと思ったが、画面で見ると濃くは見えず、しっかりしている印象になった。

お直しのポイント

顔のテカリと乾燥に注意。

面接直前は、あぶらとり紙で皮脂を抑え、保湿ミストで潤いを与えよう。

化粧品選び

就活メイクは、ドラッグストアで買える化粧品で十分できる。

「口元にメリハリをつけるリップライナーはオススメ」（中島）

中島千絵子さんからひと言…「素敵な私」で面接に

就活中は、とにかく地味に徹し、メイクもしない方がいいと思い込む学生は多い。でも、メイクは自分に自信を与えてくれる。「素敵な私」で面接に臨もう。

なかじま・ちえこ 資生堂トップビューティースペシャリスト。１９９６年入社。美容部員として店頭勤務などを経て、２０１７年から現職。インスタグラムでも役立つメイク術を紹介している。

清潔感と、規則正しい生活を感じさせるためのスキンケアは、男子にも必要。ぬるま湯で洗顔料をきちんと泡立ててから優しく洗う。洗顔料が残ると肌荒れの原因に。１０回はすすごう。

髪形で自分の印象は変えられる。おでこを出せば主体性、前髪を下ろせば協調性を感じさせられる。髪形で見せたい自分をアピールしよう。