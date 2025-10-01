面接で好印象なのは控えめなメイク？眉の角度はどのくらい？…美容のプロが解説、就活メイクのコツ
就職活動中のメイクは「薄めで目立たなければいい」と思い込んでいませんか？ 薄すぎると印象がぼやけ、かといって、濃くすると清潔感が損なわれてしまうことがあります。
メイクが上手にできれば、自信を持って面接に臨めます。化粧品大手「資生堂」で最高レベルのメイク技術を持つ資生堂トップビューティースペシャリストの中島千絵子さん（４８）に、対面とウェブ面接における就活メイクを聞きました。（猪塚さやか）
対面時のメイクの心得…「清潔感」伝える
短時間の面接は第一印象がとにかく大事。でも、自分が見せたい「おしゃれ」ではなく、相手が不快に感じない「身だしなみ」を心がける。
下地
無理に明るくせず、自然なベージュ系で。
コンシーラー
下地よりやや明るい色で目の下を塗る。
「目元は明るく。清潔感がアップする」（中島）
アイブロー
シンプルにペンシルだけで。
チーク
頬の笑うと高く膨らむところを一番濃く。
ただし、自然な血色感になるように。
「頬に立体感が出れば、シェーディングを使わずとも、顔の形がすっきりする。血色が良いと、フレッシュ感や意欲が表れる」（中島）
リップ
自分の唇に近い色で健康的に。
濃すぎ、暗すぎはNG。
知性と意欲が伝わるメイクのポイントは「眉の角度」
「眉の角度は１０度が理想。知性と意欲が伝わる。角度が低いと、かわいいが頼りない。高いと意志が強そうだがきつい印象を与える」（中島）
メイクした学生の感想
普段は「盛る」ことを考え、濃くなりがちだった。
シェーディングを使わなくて良いのは驚き。
自然体の自分が引き出されたと感じた。
ウェブ面接時のメイクの心得…PC画面で「映える」
パソコン画面を通すと全体がぼやけ、ノーメイクのように映る。眉毛と目元、口元にメリハリをつけよう。
ライトや部屋の明るさで映り方は変わる。自分を画面に映して色味を確認しながら調整しよう。
眉毛
ペンシルやマスカラはいつもより明るい色で。就活で髪の毛を暗くした人も、眉毛は明るめの色でOK。
輪郭はくっきりめに描くと「きちんと感」アップ。
目元
まつ毛は根元からしっかり上げる。目に光が入り、フレッシュな印象に。
ブラウンのペンシルアイライナーでまつ毛の隙間を埋めるように細くラインを引くと、目のフレームが際立つ。
口元
リップは唇と同じ自然な色で。
初めに、唇の周りを描けるペンシルタイプのリップライナーで輪郭をしっかりと取る。
メイクした学生の感想
リップライナーは初めて使った。いつもぼやける口元がパキッとした。
濃いメイクだと思ったが、画面で見ると濃くは見えず、しっかりしている印象になった。
お直しのポイント
顔のテカリと乾燥に注意。
面接直前は、あぶらとり紙で皮脂を抑え、保湿ミストで潤いを与えよう。
化粧品選び
就活メイクは、ドラッグストアで買える化粧品で十分できる。
「口元にメリハリをつけるリップライナーはオススメ」（中島）
中島千絵子さんからひと言…「素敵な私」で面接に
就活中は、とにかく地味に徹し、メイクもしない方がいいと思い込む学生は多い。でも、メイクは自分に自信を与えてくれる。「素敵な私」で面接に臨もう。
なかじま・ちえこ 資生堂トップビューティースペシャリスト。１９９６年入社。美容部員として店頭勤務などを経て、２０１７年から現職。インスタグラムでも役立つメイク術を紹介している。
男子学生も必見、清潔感ある肌の整え方…化粧品大手「マンダム」の藤野恵梨さん（３６）
清潔感と、規則正しい生活を感じさせるためのスキンケアは、男子にも必要。ぬるま湯で洗顔料をきちんと泡立ててから優しく洗う。洗顔料が残ると肌荒れの原因に。１０回はすすごう。
髪形で自分の印象は変えられる。おでこを出せば主体性、前髪を下ろせば協調性を感じさせられる。髪形で見せたい自分をアピールしよう。