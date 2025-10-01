『このコラボ』待ってたーーッ！【ダイソー × TGC】たまらん可愛さ♡「ふわふわアイテム」

毎日のコーデに「ちょっとかわいさをプラスしたい」と思うことはありませんか？ そんなときにぴったりなのが【ダイソー】×「東京ガールズコレクション（TGC）」の、ファー風素材を使った「ふわふわアイテム」。コーデにプラスするだけで秋冬ムードが高まり、アクセントとして活躍しそう。思わず触りたくなるかわいさを、手に取って楽しんでみて。

コンパクトでも存在感のあるポーチ

【ダイソー】「ハート型ポーチ」\220（税込）

小物を入れるのに便利なポーチが、ふわふわ素材で登場。ハート型とファー風素材の組み合わせがとにかくかわいらしく、見るたびに気分が上がりそう。@ftn_picsレポーターとも*さんは「ふわふわな手触りで心地いい」とコメントしています。カラビナ付きなので、トレンドのバッグチャームとしても、ぜひ取り入れたいアイテムです。

コーデの主役になりそうなバッグ

【ダイソー】「ラウンドバッグ」\550（税込）

ころんとしたフォルムが可愛い「ラウンドバッグ」。ファー風素材のふわふわ感が存在感を放ち、コーデの主役になりそうです。見た目のかわいさだけでなく、内ポケット付きなので使い勝手の良さにも期待できます。プチプラとは思えない高見え感で、トレンドを気軽に取り入れられるのが魅力。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

Writer：licca.M