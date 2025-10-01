2頭立て→1頭だけのレースに…

海外競馬で前代未聞のレースが生まれた。2頭立てのレースで1頭がスタート直後に落馬。まさかの1頭だけのレースとなった。

事件が起きたのはスコットランドのハミルトンパーク競馬場。2歳芝1000メートル戦は2頭立てとなり、イートプレイランとスプレミッシーの一騎打ちとなった。しかしスタート直後、スプレミッシーが落馬。1頭だけとなったイートプレイランは淡々と走り、持ったまま1分5秒32でゴールインした。

英競馬専門放送局「レーシングTV」公式Xが実際の動画を公開。海外の競馬ファンからは「観客にとって、なんて無駄な1時間になったんだろう」「2頭立てのレースで、ありえない。馬がかわいそう」「哀れな2頭立てのレースだ」「5頭未満のレースは延期されるべきだ」「なんだこれは（笑）」「残念なのは…落馬じゃなくて、2頭立てのレースのようだ」など驚きや困惑の声が集まっていた。

JRA（日本中央競馬会）では出馬投票時に4頭以下はレース不成立となるため、日本ではまずお目にかかることのない2頭立て。しかもそれがほぼ1頭のレースになってしまった。



