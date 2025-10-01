DF市原吏音、MF横山夢樹が強豪相手にゴール

若き日本代表が世界の16強への扉を開いた。

U-20ワールドカップ（W杯）は現地時間9月30日にグループリーグの第2戦が行われ、A組に入った日本代表は開催国チリを2-0で下して2連勝。勝ち点6に伸ばし、決勝トーナメント進出を決めた。

初戦でエジプトに勝利して迎えた第2戦は、開催国を相手にした完全アウェーの環境になった。それでも全くひるまない姿勢を見せる日本は、前半35分にハイプレスで相手ボールを引っ掛け、A代表への選出経験も持つMF佐藤龍之介が右サイドから中央へラストパス。ここに飛び込んできたFW高岡伶颯が倒されてPKを獲得した。

ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の入っていない今大会、チリは1試合で2回まで主審に映像確認を要求できるフットボール・ビデオ・サポート（FVS）の権利を使用するも、レビューを行った主審の判定は変わらずPKのビッグチャンスに。しかし、ここで昨季時点でイングランド・プレミアリーグのサウサンプトンと契約し、今季はフランス3部ヴァランシエンヌへ期限付き移籍中の高岡はPKを完全に読まれてストップされてしまった。

ハーフタイム明けも積極的なプレーを見せる日本は後半7分、MF齋藤俊輔が左サイドからカットインして相手にペナルティーエリア内で倒された。当初はノーファウルの判定だったが、齋藤はベンチにFVSの使用を要求するアクションを見せ、それを受けての手続きで映像確認がされるとPKの判定に。今度は初戦でPKを決めている主将のDF市原吏音がキッカーに立ち、ゴール正面に軽く蹴り込む大胆さを見せて先制に成功した。

チリの反撃も受けながら進めていたラスト10分、日本はMF横山夢樹がゴール正面から強烈ミドルを叩き込んで試合を決定づける2点差に。このまま2-0の勝利を飾った日本は開幕2連勝で勝ち点を6に伸ばした。

他会場の試合結果も含め、勝ち点6はA組での2位以内を決めるものにはならなかったものの、全24チーム中16チームが決勝トーナメントに進む方式から少なくとも各組3位の中での上位4チームに入ることは確定。前回大会はグループリーグ敗退に終わったため、2019年以来の16強入りが決まった。（FOOTBALL ZONE編集部）