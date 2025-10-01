ºäÅì¶Ì»°Ïº¤ÎÀ¿°Õ¡¢£±£²·î²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç£´¤«·î¤Ö¤ê°ÛÎã¤ÎÁá¤µ¤Ç¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×ºÆ±é
¡¡¾¾ÃÝ¤Ï£±Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¡Ö½½Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£±£²·î£´¡Á£²£¶Æü¡Ë¤Î±éÌÜ¡¢ÇÛÌò¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££³ÉôÀ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè£³Éô¤Ç¤Ï£¸·î°ÊÍè¡¢£´¤«·î¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤ÎÁá¤µ¤Ç¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤òºÆ±é¤¹¤ë¡£
¡¡²Ð¤ÎÄ»Ìò¤ò±é¤¸¡¢±é½Ð¤â¼ê³Ý¤±¤ëºäÅì¶Ì»°Ïº¤ÎÀ¿°Õ¤Î¾Ú¤·¤À¡£¶Ì»°Ïº¤Ï£¸·î£±£±Æü¡¢¤¯¤ë¤Ö¤·¤ÎÄË¤ß¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤Î½Ð±é¤òÃÇÇ°¤·¡¢¸ø±éÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤òÊ§¤¤Ìá¤»¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¸òÄÌÈñ¡¢½ÉÇñÈñ¤ò¤«¤±¤ÆÃÏÊý¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¡£¤ªµÒÍÍ¤òÂç»ö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ì¤·¤¯¤ÆÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎµÙ±é¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÑµÒ¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Áá´ü¤ÎºÆ±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡£¸·î¤Ï²¦»Ò¤Î·»¥ä¥Þ¥Ò¥³¤ò»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢Äï¥¦¥ß¥Ò¥³¤ò»ÔÀîÔ¥»Ò¤¬±é¤¸¤¿¤¬¡¢£±£²·î¤Ï¥ä¥Þ¥Ò¥³¤òÀ÷¸ÞÏº¡¢¥¦¥ß¥Ò¥³¤òÈø¾åº¸¶á¤È¤¤¤¦ÇÛÌò¤Ç¾å±é¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¤¯Âè£³Éô¤Î¡ÖÍ¿ÏÃ¾ðÉâÌ¾²£¶û¡Ê¤è¤ï¤Ê¤µ¤±¤¦¤¤Ê¤Î¤è¤³¤°¤·¡Ë¸»»áÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªÉÙ¤ò¶Ì»°Ïº¡¢Í¿»°Ïº¤òÀ÷¸ÞÏº¤Ç¾å±é¤¹¤ë¡£
¡¡Âè£±Éô¤ÏÃæÂ¼»âÆ¸¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¤Î½é²»¥ß¥¯¤Ë¤è¤ë¡ÖÄ¶²ÎÉñ´ì¡¡£Ð£ï£÷£å£ò£å£ä¡¡£â£ù¡¡£É£Ï£×£Î¡ØÀ¤³¦²Ö·ë»ì¡Ê¤»¤«¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤à¤¹¤Ö¤³¤È¤Î¤Ï¡Ë¡Ù¡×¤ò¾å±é¡£»âÆ¸¤¬¸»Ä«¿ÃÍê¸÷¡¿¸Ó¿âÊÝÊå¡¢¥ß¥¯¤¬·¹¾ë¼·°½ÂÀÉ×¼Â¤Ï¾ÌçÂ©½÷¼·°½É±¤ò±é¤¸¤ë¡£Ä¶²ÎÉñ´ì£±£°Ç¯¤ÎµÇ°ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè£²Éô¤Ï¡¢ËëÉÜÅ¾Ê¤¤ò´ë¤Æ¤¿Í³°æÀµÀã¤ÎÍð¤òÂêºà¤È¤·¤¿¹ÖÃÌÅù¤ò¤â¤È¤Ë²ÏÃÝÌÛ°¤Ìï¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ö·Ä°ÂÂÀÊ¿µ¡×¤è¤ê¡Ö´Ý¶¶ÃéÌï¡Ê¤Þ¤ë¤Ð¤·¤Á¤å¤¦¤ä¡Ë¡×¤ò¾å±é¡£Èø¾å¾¾ÎÐ¤¬´Ý¶¶ÃéÌï¡¢»ÔÀîÃæ¼Ö¤¬¾¾Ê¿°ËÆ¦¼é¡¢ÃæÂ¼¿ý±¦±ÒÌç¤¬½÷Ë¼¤ª¤»¤Ä¤ò¶Ð¤á¤ë¡£Æ±¤¸¤¯Âè£²Éô¤Ç¡Ö¼ÇÉÍ³×ºâÉÛ¡Ê¤·¤Ð¤Ï¤Þ¤Î¤«¤ï¤¶¤¤¤Õ¡Ë¡×¤ò¾å±é¡£»âÆ¸¤¬µû²°À¯¸ÞÏº¤òÃæÂ¼»âÆ¸¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÎÀ¯¸ÞÏº½÷Ë¼¤ª¤¿¤Ä¤ò±é¤¸¤ë¡£