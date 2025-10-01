米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のＬＡギャラクシーでプレーするＤＦ吉田麻也（３７）が、スポーツ報知の単独取材に応じ、２２年カタールＷ杯を最後に招集外となっている日本代表への思いなどを明かした。来年、北中米Ｗ杯が行われる米国で３季目を戦う前代表キャプテンは、９月に米国内で行われた森保ジャパンとメキシコ、米国との親善試合もチェックし、約８か月後に開幕する本大会出場への意欲も見せた。（取材・構成＝金川 誉）

真っ青なロサンゼルスの空の下で、吉田は日本代表に思いをはせた。２２年カタールＷ杯で日本を１６強に導いた偉大なキャプテンは、ＰＫ戦で敗れたクロアチア戦後、代表には呼ばれていない。それでも、青いユニホームへの思いは、途切れてはいない。ＬＡギャラクシーの練習後、階段に腰掛けた吉田は、リラックスした表情で話し始めた。

「（９月の日本）代表戦から流れて、（ロサンゼルスに）取材に来る人（日本人記者）がいるんじゃないかと思っていましたよ（笑）。（米国遠征は）かなりいいテストになったんじゃないですか。日本代表の試合？ 見ていますよ。めっちゃ。日本のトップだから、そこを目指している選手は全員見るべきでしょ。例えば服を作っている人は、一流の服を触らなければ、本当にいいものはわからないだろうし。トップを見て、トップを目指さないと」

カタールＷ杯後の２３年８月、欧州から米国へとプレーの場を移した吉田。昨季はキャプテンとしてチームをＭＬＳ杯優勝に導くなど、負傷以外では常にレギュラーとして出場し続けている。９月に行われた森保ジャパンの２試合は、米国内で代表選を目にする機会も多いメキシコと米国。ＭＬＳ所属の選手も多い２チームだけに、興味深い視点で分析した。

「（日本が引き分けた）メキシコは、いつもより調子悪かったですよ。後ろ（ＧＫ、ＤＦ）が全然（パスを）つなげなかった。メキシコは普段、もっとつなぐ。僕が楽しみにしていたのは、日本がハイプレスをかいくぐられた時にどうするのか。でも、（メキシコはロングボールを）蹴ってしまった。見たいのはそこじゃないんだよな、と。本来はもっとボランチを使われて、プレスをかいくぐられて、そこから（日本が）どうするかを見たかった。これが本当のメキシコだとは思わない方がいい」

米国戦（０●２）については、日本の課題を的確に指摘した。

「逆に米国が意外につないできてね。（日本は）１人目がプレスに行って、次でファウルになる回数が多かった。そこでファウルを取られない術を見出さないと。Ｗ杯ではファウルを連発できない。今は失うものがないけど、カードが１枚出た時、そこに（守備が）いけなかったら絶対ずれが生じる。次の（１０月に日本で対戦する）ブラジルとかの試合でも、いいテストになるのかなと思いますね」

森保ジャパンのセンターバック（ＣＢ）陣に負傷者が複数人出ている状況。その中で常時、クラブで出場を続けている吉田の存在は、いざというときのオプションになりうる。ただ、今季のＬＡギャラクシーは西地区の最下位に沈んでおり、吉田は自身の現状も冷静に受け止めていた。

「どうしてもＣＢなので、チーム（ギャラクシー）の成績にパフォーマンスが左右される。ＦＷだったら降格しても１人だけ２０点取りました、とかいるじゃないですか。ＣＢでそれはできない。去年に比べて自分のパフォーマンスもまだまだ。相手から研究されている点も多い。まずはチームを好転させないと、その先を話す資格もないな、っていう気持ちです」

米国の環境に適応している吉田の経験値は貴重だ。今回、チームはメキシコ戦から米国戦への長距離移動により、約３時間の時差調整に苦しんだが、吉田はその対処法も心得ている。

「３時間はきつい。僕らも結構、２時間はあります。慣れましたけど、痛いほど気持ちはわかります。自分の中で試行錯誤して、時差を感じない方法、気候にアジャストする方法、飛行機の中の過ごし方、色々工夫するしかない。（ギャラクシーでは）皆にドン引きされていますけどね。マットレスとか、色んな器具を持ち込んで。サプリメントも。あと（時差の）アジャストは１日ではできないので、その前からちょっとずつ合わせていく。基本的に時差って１日１時間ずつ戻せる、と言われているので。３日あれば３時間は戻せる。今回、ピッチ内外で色々なことを経験し、Ｗ杯がぐっと近づいたんじゃないかな」

ギャラクシーでは９月も全試合に先発出場した吉田。インテルマイアミのＦＷメッシ（アルゼンチン）ら各国スターもプレーするＭＬＳで、レギュラーとしてプレーし続けることはたやすいことではない。そして何より重要な日本代表への思いは、心の中で燃え続けている。

「代表は引退したのか？ ってよく聞かれるんですよ。そうじゃないです。Ｗ杯に出たくない人なんていないでしょ。でも、常に競争がありますからね。その競争に打ち勝った選手だけがＷ杯に行ける。でも、競争の中に入れなかったらどうしようもない。僕は今、自分のやるべきことを頑張りますよ」

〇…ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は１０日に同３７位のパラグアイとパナスタで、１４日に同６位のブラジル戦と国立で親善試合を行う。メンバー発表は２日に実施される。森保一監督（５７）はメキシコに引き分け、米国に敗れた９月の米国遠征を経て「個人のパフォーマンスとして力を発揮できた選手、できなかった選手がいると思いますので、入れ替えはしていきたい」と語っており、人選に注目が集まる。

◆森保ジャパンの米国遠征

▽９月６日・メキシコ戦（０△０） オークランドで行われた一戦は引き分け。ＦＩＦＡランキングでは１７位の日本より格上１３位の相手に対し現時点でのベストメンバーで挑み、守備のプレスが効果を発揮。チャンス数でも上回った。だが、ゴールは割れず、スコアレスドローに終わった。

▽９月１０日・米国戦（０●２） コロンバスでＦＩＦＡランク１５位と対戦し、０―２と完敗した。オークランドから３時間の時差、中２日という条件の中、メキシコ戦から先発全員を入れ替え。しかし、連係がかみ合わず、攻守に課題を露呈した一戦となった。

◆２０２６年北中米Ｗ杯

▽会期 ６月１１日に開幕し、７月１９日に決勝の予定。過去最多４８チームが参加。米国、カナダ、メキシコの３か国、１６都市で開催。会場の内訳は米国１１、カナダ２、メキシコ３。時差を伴う長距離移動や気候の変化が生じる場合がある。 ▽１次リーグ（Ｌ） １２グループを原則３地域（西部、中央、東部）に分け、地域間の移動はなし。１次Ｌで開催国カナダと同じＢ組になると、時差３時間のカナダ・トロントから米ロサンゼルスまで約５時間のフライト、約４０００キロの移動になる。

▽本大会抽選 １２月５日（日本時間６日）に首都ワシントンの文化施設ケネディ・センターで実施。

競争に入れる価値がある ◆取材後記

吉田を直接取材したのは、２２年１２月のカタールＷ杯以来だった。本人は代表復帰について「呼ばれる可能性をまず考えましょうよ」と笑っていた。しかし、言葉の端々には、日本代表への思いがにじんだ。さらに、代表チーム密着のＹｏｕＴｕｂｅ「Ｔｅａｍ Ｃａｍ」にも目を通していると聞くと、再びあの場所に戻る準備だとしか思えなかった。

米国遠征を取材し、時差や移動など米国独特のハードルが、選手たちに与える影響は大きいと実感した。その環境下で、３季に渡ってプレーする吉田の持つ経験は大きい。冨安や伊藤らＣＢの主力が長期離脱する中、吉田がいつでも代表に戻れる状態で控えている事実は、日本代表が積み重ねてきた確かな成長の証しでもある。

経験があるからといって、日本代表は務まる場所ではない。ただカタールで彼が見せたリーダーシップ、そして鬼気迫るプレーを、今も表現できる状態にあるのなら―。Ｗ杯を知る熟練のセンターバックを、再び競争の舞台に戻す価値はあるはずだ。（サッカー日本代表担当・金川 誉）