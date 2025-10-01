米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のＬＡギャラクシーでプレーするＤＦ山根視来（３１）が、スポーツ報知のインタビューに応じた。Ｊ１川崎などで活躍し、日本代表として２２年カタールＷ杯にも出場した右サイドバック（ＳＢ）は、２４年１月に米国へ。来年には北中米Ｗ杯が行われる同国で行われた日本代表の親善試合を見て感じた思いや、米国と日本の違いなどについても明かした。（取材・構成＝金川誉 前後編の後編）

かつてともに戦った仲間たちも多い森保ジャパンが見せた戦いぶりに、山根はその重みと難しさを感じ取っていた。日本代表は９月７日にメキシコ（０△０ オークランド）、１０日には米国（０●２ コロンバス）で親善試合を行った。主力組がプレーしたメキシコ戦、そして新戦力が多くプレーした米国戦を通じて、自身の経験も踏まえて言葉を選びながら語ってくれた。

「特に米国戦は、僕の感想で言うと、すごく気持ちがわかるな…と。（アジア）最終予選は、毎回２試合ある。でもファーストチョイスの選手が出るので、彼らの連携もどんどん固まっていく。最終予選が終わり、Ｗ杯本番に向けた期間となった時に、やはり最終予選で出ていた選手、出ていなかった選手の間で、連携は差が出てくる。今回、特に後ろ（ＤＦ）に怪我人が多くて、慣れないポジションをやった選手もいた。自分がスタメンで出るためには、そこで結果を残さなきゃいけないので、誰も文句は言わないし、言い訳はしない。でもそれぞれが、ちょっとずつ（感覚が）ずれているんだろうなと感じました」

山根も前回カタールＷ杯に向かう過程において、レギュラー組に割って入ろうとする中、ずれが生まれた経験もした。しかしそんな状況でも、アピールを続けたからこそＷ杯にたどり着いた、と言える。また自身と同じ右サイドを主戦場とするＤＦ望月ヘンリー海輝について聞くと、その潜在能力の高さを認めていた。

「シンプルに能力はすごい。アップダウンもできるし、足速くてでかいし、もう羨ましいなっていうぐらいです。やっぱりＳＢって、今は色々なことできなきゃいけないと言われていますけど、シンプルに（前に）行って帰ってこられなきゃいけないので。その質が高いのは、サイドの選手として羨ましい以外ない。シンプルに足が速いと、（相手は）後ろ重心にならざるを得ないので」

米国戦ではメキシコ戦が行われたオークランドからコロンバスに移動し、中２日で３時間の時差も経験した日本代表。米国で２シーズン目となる山根も、自身が体感しているその“苦労”についても明かした。

「僕ら（ＬＡギャラクシー）は時差のある場所に前日移動して、昼間に試合をすることもある。結構きついです。その時は逆に、そのまま（ＬＡの）時間で生活してしまうこともあります。さらに３、４時間のロングフライトもある。だからＭＬＳは、アウェーチームのコンディションが悪い時が多い。例えば東海岸のチームが（西海岸の）ＬＡに来るとき、夜８時キックオフだったら、向こうにとっては夜の１０時、１１時になる。体がもう寝る準備をしている時間ですよね。そういうときは、顕著に重いチームもあります。また（米国の）内陸の方へ行くと、湿度と気温がきつい。東の方はめちゃくちゃ暑いです。これは結構、苦戦しました」

日本代表が来年戦う北中米Ｗ杯でも、直面する時差や長距離移動。そんなタフな環境でプレーを続ける山根だが、米国に渡って様々な発見があるという。

「（米国１年目の）去年は特に色々感じましたね。例えばＭＬＳカップ（年間王者を決める大会）の決勝の盛り上げ方。日本でもルヴァン杯や天皇杯の決勝って、色々な形で盛り上げていくと思いますけど、かなり選手ファーストに考えてくれて、僕らにストレスがないようにしてくれる。例えばメディア対応でも、色々気を使ってくれていたと思います。こちらでは、１週間のメディア対応のスケジュールが配られて、選手によってはすごく拘束時間が長い人もいましたね。それでも、スタジアムもロッカーの装飾なども全てそのためだけに全部変えて、国際大会のような雰囲気を作ってくれていた。僕自身、普段と違うことをやっているので、自然とモチベーションが上がっていくのも感じました。それは選手にとってはありがたいことで、日本でも取り入れてもいい、選手としても協力していくのはありなのかな、と感じました」

またサッカー面以外でも、米国には新たな刺激があった。

「衝撃を受けたのが、カレッジフットボール。最近シーズンが始まったんですけど、７、８万人入るスタジアムが満杯になっていたんですよ。これはファイナル（決勝）かって（周囲に）聞いたら、いや、開幕戦だよって。大学生でもインスタのフォロワー数が１００万人とかの選手もいる。親もおじいちゃんもＮＦＬのレジェンドで注目されている、みたいな。規模感が違うな、と感じました」

米国ファンの応援スタイルも、日本とは違う点を感じ取っている。

「来る前にギャラクシーの試合は見て、結構（スタンドに）空席があるなと思っていたんですけど、成績にすごく左右されます。（優勝争いをしていた）去年のこの時期とか、もう常にほぼ満杯でしたね。サポーターじゃなくても、スポーツを見るのが好きな人とか、スタジアムでお酒を飲むのが好きという人たちが来てくれる。それもアメリカ特有だなと。日本は毎試合来てくれるサポーターの方が多いと思うんですけど、こちらは映画を見に来ているような感覚じゃないかなと思います。それでも点が入った時は、すごく盛り上がる、みたいな」

米国でプレーし、同地の文化や生活も適応し、前向きに楽しむ姿勢を貫いている山根。家族とＬＡで暮らす生活も、充実しているという。

「日本にいたときよりアクティブになりました。カフェやビーチに行くのも好きになったし、カメラを始めたり。何より天気がいい。芝生で寝っ転がっているだけでもいい。もちろん新鮮っていうのはあると思いますけど、歩いているだけで色々な人に話しかけらるし、すごく子供たちにも優しい。子供もローカルのスクールに行って頑張って、めちゃくちゃ苦労しましたけど、それも乗り越えて。（英語で）言いたくても言えないことがある、ということもありました。その日の夜に、次はこうやってみよう、と練習をして覚えて。次の日に学校行って、それを試す、みたいなことを繰り返してきました。今は当たり前のように、店員さんと英語喋ったりしていますね。そういう挫折も多分しているし、色々な人に助けてもらっているんですけど、すごく家族でいい経験ができているのかなと」

サッカー選手として、またひとりの人間としても米国で戦う山根。３０歳から始まった海外生活で、大きな刺激と充実感を味わっていることが言葉から伝わってきた。