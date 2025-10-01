第一弾は「ホワイト」カラー！VIVEL TRIKE 電動三輪車「cocoシリーズ」

株式会社バブルが展開する電動三輪車ブランド「VIVEL TRIKE」に、新たなラインナップ「cocoシリーズ」が登場。

2025年10月1日(水)より予約受付を開始しました。

“移動をもっとかわいく、もっと自分らしく” をコンセプトにした新シリーズで、第一弾として「ホワイト」カラーが登場。

VIVEL TRIKE 電動三輪車「cocoシリーズ」

価格：760,000円〜880,000円(税込)

予約受付開始日：2025年10月1日(水) ※ホワイトカラーのみ

仕様：

【CST2000】モーター出力2000W／リードアシッドバッテリー／航続距離約50km／価格760,000円(税込)

【CLi1500】モーター出力1500W／リチウムイオンバッテリー／航続距離約120km／価格860,000円(税込)

【CLi2000】モーター出力2000W／リチウムイオンバッテリー／航続距離約100km／価格880,000円(税込)

共通仕様：全長2360mm×全幅1080mm×全高1680mm、乗車定員3名、バックモニター標準装備、保証期間1年または5,000km

従来の走行性能や安全性を維持しつつ、デザインと内装の改良により、より親しみやすく快適なモデルへ進化した「cocoシリーズ」

今後、順次新しいカラーも追加される予定です。

cocoシリーズの特長

「cocoシリーズ」は、丸みを帯びたフォルムと明るいカラーリングが特徴の“かわいい系トライク”です。

内装を見直し、シートや操作系を改良したことで、乗るたびに安心感と楽しさを提供します。

視認性を向上させつつ、遊び心のあるデザインも魅力の一つ。

日常の買い物やちょっとした移動にも便利な実用性を備え、女性やシニア層にも安心して乗れる一台です。

単なる移動手段としてだけでなく、日々の生活を楽しく彩る新しいパートナーになってくれそうな電動三輪車。

街中で注目を集めること間違いなしのかわいいデザインが魅力です。

VIVEL TRIKEから登場する、電動三輪車「cocoシリーズ」の紹介でした。

