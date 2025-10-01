幻想的な光と音の演出！大濠公園 日本庭園 ナイトアートイベント『宙(SORA)』

福岡市の大濠公園内「日本庭園」にて開催中のナイトアートイベント『宙(SORA)』が2025年10月以降、常設開催されることが決定しました。

幻想的な光と音の演出で、四季折々の日本庭園の表情が楽しめるイベントを紹介します！

大濠公園 日本庭園 ナイトアートイベント『宙(SORA)』

入場料：

・当日券：大人 2,300円／中高生 1,800円／小学生 1,400円

・前売券：各500円引き

※未就学児無料／税込表示

開催日程：2025年7月4日(金)〜 ※通年開催中

開催時間：

・9月6日〜9月30日 19:00〜22:00

・10月1日〜10月31日 18:30〜22:00

・11月1日〜2026年1月12日 18:20〜22:00

・1月13日以降 18:30〜22:00

※最終入場 21:30

※時間は会期により変動します

会場：福岡県営大濠公園 日本庭園(福岡市中央区大濠公園1-7)

主催：大濠 日本庭園 SORA 実行委員会

2025年7月から9月までの期間限定イベントとしてスタートし、累計来場者数3万人超を記録したナイトアートイベント『宙(SORA)』

多くの反響と支持を受けて、通年での開催が決定しました。

今後は、四季折々の日本庭園の表情に合わせて演出やコンテンツが定期的にアップデートされ、訪れるたびに新しい体験と感動を楽しめます。

通年化記念「月の前フォトスポット」無料撮影サービス

常設開催を記念した第一弾企画として、2025年10月初旬より「月の前フォトスポット」にて、フォトグラファーによる無料撮影サービスがスタート予定です。

撮影は来場者自身のスマートフォンで行われ、幻想的な空間での思い出をより美しく残すことができます。

季節ごとにアップデートされる演出で、訪れるたびに新しい発見があるナイトアートイベント。

幻想的な光に包まれる日本庭園で、特別な夜のひとときを過ごせます。

大濠公園 日本庭園で開催されるナイトアートイベント『宙(SORA)』の紹介でした。

