「ドライバーの日」を記念！トラックドライバー総合情報サイト「ブルル」 すべてのトラックドライバーさんに感謝しようキャンペーン

トラックドライバー総合情報サイト「ブルル」が、2025年10月1日から10月18日までの期間、「すべてのトラックドライバーさんに感謝しようキャンペーン」を実施します。

2025年7月1日にサイトが12周年を迎えたことと、10月18日の「ドライバーの日」を記念したもので、公式X（旧Twitter）で気軽に参加できるキャンペーンです。

トラックドライバー専門の情報サイトとして2013年7月1日にオープンし、12周年を迎えた「ブルル」

深刻なドライバー不足が続くトラック運送業界において、運送会社とトラックドライバーを結ぶ媒体として運営されています。

今回、サイトの12周年と、毎年10月18日に制定されている「ドライバーの日」を記念し、すべてのトラックドライバーへ感謝を伝えるXキャンペーンがスタートしました。

「すべてのトラックドライバーさんに感謝しよう」アマギフプレゼントキャンペーン概要

期間：2025年10月1日(水)〜10月18日(土)

内容：抽選で12名様にAmazonギフトコード5,000円分プレゼント

応募方法：

1. 「ブルル」公式Xアカウントをフォロー

2. キャンペーンポストをリポスト(RP)

3. キャンペーンポストにトラックドライバーさんへの感謝をリプライ(コメント)して応募完了

発表方法：当選者にはXのDMにてAmazonギフトコード5,000円分が送られます。

※現役トラックドライバーさんは同僚や知人のトラックドライバーさんへの感謝のコメントを投稿してください。

トラックドライバー総合情報サイト「ブルル」について

「ブルル」は、求人情報から業界の課題に切り込む連載まで、トラックドライバー向けの専門的なコンテンツを多数掲載している総合情報サイトです。

現役配車係インフルエンサー「とらとらとら」さんや、ライターの「橋本愛喜」さんによる連載、漫画家「たこぱいそん」さん描き下ろしの漫画など、ドライバーが楽しめるコンテンツが充実しています。

求人情報部門では、これまでに累計6,000社以上の運送会社が利用しています。

日々の生活を支えてくれているトラックドライバーへ、この機会に感謝の気持ちを伝えてみませんか？

素敵なコメントで、Amazonギフトコードが当たるチャンスです。

トラックドライバー総合情報サイト「ブルル」で開催されるキャンペーンの紹介でした。

