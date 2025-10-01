10月1日、名古屋城そばのラグジュアリーホテル「エスパシオ ナゴヤキャッスル」が開業を迎えました。

【画像で見る】10月1日開業 ｢エスパシオ ナゴヤキャッスル」“1泊20万円～”のラグジュアリーホテル 内部は？

「エスパシオ ナゴヤキャッスル」は、2020年に閉館した名古屋の名門ホテル、「ホテルナゴヤキャッスル」の跡地に建てられました。

「エスパシオ」ブランドとしては、ハワイ、箱根に次ぐ3つ目のホテルで、石積みや白壁と緑青色の屋根など名古屋城をイメージしたつくりになっているほか、約600のアートが館内を華やかに彩ります。

エスパシオ ナゴヤキャッスルは、地上11階、地下2階のホテルで客室数は全100室。宿泊料金は通常1泊20万円からです。

最上階の11階には「鳳凰スイート」と名付けられた、1泊約300万円のスイートルームも。「鳳凰スイート」には、外にプールを併設するほか、名古屋城の屋根の色をイメージした緑のソファや広々としたリビングでくつろぐことができます。

さらに、宿泊客以外も利用できるレストランは鉄板料理や中国料理、日本料理など8店舗が集結。

館内の「ザ バー キャッスル」では、アフタヌーンティなどを楽しむことができます。

エスパシオ ナゴヤキャッスルは、名古屋について「2026年にはアジア競技大会の開催も予定されている注目の都市」としていて、今後、国内外から富裕層が集うホテルとなるのか注目です。