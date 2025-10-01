大谷翔平、等身大“黄金像”に！ 栗山英樹氏も驚き「金になっちゃったね（笑）」
米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平選手の等身大黄金像「黄金のバッター 大谷翔平」が10月1日、横浜高島屋で開催される「横浜大黄金展」で初公開された。
【写真】かっこいい！お披露目された金ピカの大谷翔平像
今回展示された黄金像は、大谷がバッターとして構える姿を再現したもので、高さは本人と同じ約1.9メートル。金製品メーカーのSGCが大谷公認のもと制作し、金箔1550枚を使用した豪華な仕上がりとなっている。「横浜大黄金展」は、きょう1日〜6日まで開催される。
同日には、お披露目イベントが行われ、プロ野球・北海道日本ハムファイターズ、野球日本代表「侍ジャパン」を監督として率いた栗山英樹氏がゲストとして登壇。除幕式の大役を務めた栗山氏は、“黄金になった教え子”を眼の前にすると「いや〜、すごいですね」と驚きつつ「金になっちゃったね（笑） 黄金の翔平！」と目を細めながら喜んでいた。
