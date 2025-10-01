¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤ä¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤¬°¦¤é¤·¤µËþÅÀ¤Çº£Ç¯¤âÅÐ¾ì
¡¡¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò10·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤â¿Íµ¤¤Î¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥±¡¼¥4¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÄêÈÖ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤È¤¢¤ï¤»¤Æ5¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£Í½Ìó¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤ÏJRÅìÆüËÜ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëEC¥µ¥¤¥È¡ÖJRE MALL¡×¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈÂç½¸¹ç!? ¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¡¡ØSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ¥±¡¼¥¡Ù¤ÏËèÇ¯¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢ÈÎÇäÍ½Äê¿ô¤ËÁá¡¹¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥·¥§¥Õ¹â¶¶ÀµÌ÷¤¬´Æ½¤¤·¡¢¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Î¥±¡¼¥¤¬2¡Á3¿Í¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥¤¥º¤«¤é¡¢Âç¿Í¿ô¸þ¤±¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¸þ¤±¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·ºî¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÌÏ¤·¤¿¡Ø¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ù¡¢³Û±ï¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¥¢¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ø¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡Ù¡¢¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ò»ý¤Ä»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¡Ù¡¢Ìó12¿Í¤Ç¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥±¡¼¥¡Ù¤Î4¼ïÎà¡£¤½¤ì¤¾¤ìçõ¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Ê¤É¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄêÈÖ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡Ø¥·¥ã¥ó¡¦¥É¡¦¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ù¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï12·î20Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¡£¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ï¥Û¥Æ¥ë1³¬¤Î¥±¡¼¥¡õ¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×Á°¤ÎÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ç¡¢¸á¸å0¡§00¤«¤é7¡§00¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï6000±ß¤«¤é2Ëü±ß¤Ç¡¢²ñ°÷²Á³Ê¤ÎÀßÄê¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬°ìÉôÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
(C)C.S/JRÅìÆüËÜ/D
