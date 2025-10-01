栗山英樹氏、大谷翔平に“親心”「活躍してても心配です」
米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平選手の等身大黄金像「黄金のバッター 大谷翔平」が10月1日、横浜高島屋で開催される「横浜大黄金展」で初公開された。同日には、お披露目イベントが行われ、プロ野球・北海道日本ハムファイターズ、野球日本代表「侍ジャパン」を監督として率いた栗山英樹氏がゲストとして登壇した。
【写真】かっこいい！お披露目された金ピカの大谷翔平像
今シーズンの大谷は、バッターとして自己最多、そして球団記録を更新する55号ホームランを放ち、投手としても14先発で1勝1敗、防御率2.87を記録するなど二刀流として躍動。30日（日本時間10月1日）からは、レッズとのワイルドカードシリーズを控えている。
栗山氏は「（二刀流は）必然。彼にとって2つやることが普通」と、大谷の異次元の活躍にも驚くことはない様子で、「一緒にやってきた仲間としては、怪我しないで元気にやってほしいなと。活躍してても心配です」と“親心”をチラリとのぞかせた。
今回展示された黄金像は、大谷がバッターとして構える姿を再現したもので、高さは本人と同じ約1.9メートル。金製品メーカーのSGCが大谷公認のもと制作し、金箔1550枚を使用した豪華な仕上がりとなっている。「横浜大黄金展」は、きょう1日〜6日まで開催される。
除幕式の大役を務めた栗山氏は「いや〜、すごいですね。金になっちゃったね（笑） 黄金の翔平！」と笑顔を浮かべながら「翔平もうれしいと思う。感動しました。いい構えですよね。どこに投げられても打てると思う」と太鼓判を押した。
