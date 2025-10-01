玉森裕太、初単独ドキュメンタリーのキービジュアル公開 衣装製作の裏側に1年密着「とても濃い映像をお届けできそう」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太による初の単独ドキュメンタリー番組『玉森裕太 MODE（読み：タマモリユウタ モード）』が、12月1日午前0時からPrime Videoで世界配信される。配信開始を約2ヶ月後に控えたきょう10月1日、番組のキービジュアルと番組の世界観を踏襲した公式ホームページ、玉森のコメントが解禁された。
【写真】カッコイイ！金髪にゴージャスなアクセサリーで登場した玉森裕太
今作では、今年9月に大盛況のうちに幕を閉じたKis-My-Ft2のアリーナツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』、さらには2024 年のドームツアー『Kis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis』の衣装企画から完成までの約1年に密着。2018年から今に至るまでKis-My-Ft2のコンサート衣装監修に取り組んできた玉森の、ファッション性を追求しデザインの細部にまでこだわり抜いた衣装監修の裏側にカメラが迫った。
“大人になったKis-My-Ft2” ならではの格好良さを表現できる衣装デザインとは一体何か。衣装制作期間中に模索し、試行錯誤を重ねる日々、さらには玉森個人がファッションの仕事で招かれたパリ・ミラノ、衣装の生地・パーツの買い付けのため自らが希望して訪れたソウルでの様子も取材する。
アイドル、俳優、そしてひとりの人間として多彩な経験を重ねた約1年間。多くのことを吸収してきた玉森は、どのような衣装を作り上げたのか。葛藤と苦悩の日々にカメラが初めて密着した。
▼玉森裕太コメント
1年以上にわたりコンサート衣装の制作過程や
ファッションに関わる海外での活動に密着していただいて、
とても濃い映像をお届けできそうです！
これまで以上に裏側の風景だったり、僕の本音だったり…を
惜しみなく出しているつもりです（笑）
配信まで楽しみにお待ちください！
【写真】カッコイイ！金髪にゴージャスなアクセサリーで登場した玉森裕太
今作では、今年9月に大盛況のうちに幕を閉じたKis-My-Ft2のアリーナツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』、さらには2024 年のドームツアー『Kis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis』の衣装企画から完成までの約1年に密着。2018年から今に至るまでKis-My-Ft2のコンサート衣装監修に取り組んできた玉森の、ファッション性を追求しデザインの細部にまでこだわり抜いた衣装監修の裏側にカメラが迫った。
アイドル、俳優、そしてひとりの人間として多彩な経験を重ねた約1年間。多くのことを吸収してきた玉森は、どのような衣装を作り上げたのか。葛藤と苦悩の日々にカメラが初めて密着した。
▼玉森裕太コメント
1年以上にわたりコンサート衣装の制作過程や
ファッションに関わる海外での活動に密着していただいて、
とても濃い映像をお届けできそうです！
これまで以上に裏側の風景だったり、僕の本音だったり…を
惜しみなく出しているつもりです（笑）
配信まで楽しみにお待ちください！