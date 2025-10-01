²Ï¹ç¿·Ä¹´±¡Ö¾ðÇ®»ý¤Ã¤Æ¿¦Ì³¤Ë¡×¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Ë½éÅÐÄ£¡¢¥Ñ¥é¤«¤é½é
¡¡¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥±ËÃË»Ò»ë³Ð¾ã³²¥¯¥é¥¹¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢²Ï¹ç½ã°ì»á¤¬1Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Î¿·Ä¹´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ½éÅÐÄ£¤·¡Ö¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¦Ì³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½éÂå¤ÎÎëÌÚÂçÃÏ»á¡¢2ÂåÌÜ¤Î¼¼Éú¹¼£»á¤Ë¼¡¤°3ÂåÌÜ¤Ç¡¢¥Ñ¥éÁª¼ê¤«¤é½é¤ÎÄ¹´±¤È¤Ê¤ë¡£Á´ÌÕ¤ÎÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¥È¥Ã¥×¤Ï°ÛÎã¡£Ç¤´ü¤Ï2Ç¯¤Ç¡¢ºÇÄ¹5Ç¯¤Þ¤ÇÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡²Ï¹ç»á¤ÏÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£5ºÐ¤Ç»Ï¤á¤¿¿å±Ë¤ò15ºÐ¤ÇÁ´ÌÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÂ³¤±¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï1992Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÂç²ñ¤«¤é2012Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤Þ¤Ç6Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¡£5¸Ä¤Î¶â¤ò´Þ¤à21¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï20Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJPC¡Ë°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¡¢9·îËö¤ËÂà¤¤¤¿¡£