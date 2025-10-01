中川翔子、双子出産後わかったこと「びっくり」 似顔絵を披露して説明、“キリッと系の兄＆優しい系の弟”を詳細に
タレントの中川翔子（40）が10月1日、自身のインスタグラムを更新し、双子出産後の心境をつづるとともに、誕生したばかりの愛息子2人の似顔絵を披露した。
【写真・画像】中川翔子、生まれたばかりの双子の似顔絵を披露（2枚目）
前日の9月30日に出産を報告したばかりの中川は、一夜明けて「双子男子、あわせて5キロ以上！が爆誕してくれて人生においてレアすぎる体験をした一日 本当に無事に健康に産まれてくれてホッとしています」とつづり、「まだ今日は別室で安静にしつつ、なので昨日感じたレアな気持ちを絵日記にしました」と伝えた。
画像の1枚目は、赤ちゃん2人を両手で抱いた幸せな3ショット。2枚目は、丁寧に描かれた絵日記。
長男と次男を描き、自身や周囲の心境も細やかにイラスト化し、愛情あふれるものとなった。
長男は「髪多め 目力つよめ じーっとみつめる」、次男は「ほにゃ〜ってねむそうでいやされます」と描写。さらに「生まれてみてわかったのが」とし、「胎盤1つ、お部屋2つの2卵性双子のようでした！キリッと系の兄と、優しい系の弟、な顔立ちでした！」「胎盤1つだし、1卵性かと思ってたからびっくり」などとしたためた。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。出産は計画帝王切開にするとも明かしていた。きのう9月30日に双子男児出産を発表した。
