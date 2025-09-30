Perfumeのコスチューム展が横浜で開催、ドレスメイカーによるトークショーも

そごう美術館が、パフューム（Perfume）のメジャーデビューから現在までの衣装を振り返る「パフューム コスチュームミュージアム ファイナルエディション（Perfume COSTUME MUSEUM FINAL EDITION）」を開催する。会期は11月15日から2026年1月12日まで。入館料は一般1600円、学生1400円で中学生以下は無料。 また、あわせて「スペシャル前売り券」を販売。チケットが3枚セットになった「トリプルチケット」（3900円）と非売品のオリジナルクリアカードが付属する「グッズ付きチケット」（2200円）の2種類を用意する。販売期間は11月14日23時59分までで、無くなり次第終了となる。

「Perfume COSTUME MUSEUM FINAL EDITION」は、2023年から全国を巡回してきた大規模衣装展のグランドフィナーレとして行われ、展示会場では2020年に出版された「Perfume COSTUME BOOK 2005-2020」を起点に、メジャーデビュー以降の衣装を紹介。2008年「Dream Fighter」や、2015年「LIVE 3:5:6:9」、2015年・2016年の「SXSW/COSMIC EXPLORER」のほか、2017年「TOKYO GIRL」、2021年「ポリゴンウェイヴ」、「Perfume LIVE 2021［polygon wave］」などの衣装が用意され、黒いワイヤーフレーム構造のものや、シルバーフリルとスパンコールが施されたものなど、多様なデザインが展示される。

また関連イベントとして、パフュームの衣装制作に携わってきたドレスメイカー櫻井利彦と内藤智恵によるスペシャルトークを12月6日に行う。

◾️Perfume COSTUME MUSEUM FINAL EDITION

会期：2025年11月15日〜2026年1月12日

会場：そごう美術館（そごう横浜店 6F）

入場料：一般／1600円、学生／1400円、中学生以下無料