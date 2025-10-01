明日の『ばけばけ』帰ってこない“司之介”岡部たかし 松野家に不安がつのる
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第1週「ブシムスメ、ウラメシ。」（第4回）が10月2日に放送される。
【写真】父の不在にトキ（福地美晴）も不安
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第4回あらすじ
突如、トキ（福地美晴）やフミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）の前から姿を消した司之介（岡部たかし）。何日たっても家に帰ってこない司之介に、松野家の不安はつのっていく。
そんなある日、登校途中のトキは司之介を発見。「家に帰ろう！」と声をかけるトキだったが、司之介はかたくなに帰ろうとしないのだった。
一方、アメリカではレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）がこの世に絶望していた…。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】父の不在にトキ（福地美晴）も不安
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
突如、トキ（福地美晴）やフミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）の前から姿を消した司之介（岡部たかし）。何日たっても家に帰ってこない司之介に、松野家の不安はつのっていく。
そんなある日、登校途中のトキは司之介を発見。「家に帰ろう！」と声をかけるトキだったが、司之介はかたくなに帰ろうとしないのだった。
一方、アメリカではレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）がこの世に絶望していた…。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」